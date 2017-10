Negociar o perder

Cuando el estómago y el corazón dominan el escenario, recurrir a la cabeza es particularmente útil. Y la cabeza nos dice que la Generalitat catalana y el gobierno de España están condenados a hablar; sea para reconducir el conflicto, sea para pactar un referéndum de independencia de verdad.

No es posible saber lo que va a ocurrir finalmente, pero sí anticipar las consecuencias de los cuatro posibles escenarios.

El enquistamiento del conflicto en Cataluña nos robaría fuerzas a todos y no nos permitiría afrontar los retos que tiene ante sí la sociedad española; los que afectan y mucho al bienestar de los ciudadanos, desde la calidad del empleo a la sostenibilidad de las pensiones, pasando por la reforma educativa o la financiación autonómica. Con un Congreso fragmentado y crispado y con escasos visos de cambiar significativamente de la mano de unas nuevas elecciones, lo más probable es una parálisis generalizada que, antes o después, acabará afectando a la recuperación económica.

Una independencia unilateral y presidida por el conflicto sería malo para todos. Para el resto de España, porque perderíamos una referencia fundamental en todos los planos relevantes: el social, el económico, el fiscal, el político, el cultural... la pieza clave para entender todo lo bueno de la profunda descentralización política y financiera vivida en España en los últimos 35 años. Para Cataluña, la evidencia empírica internacional y, en particular, el caso de Yugoslavia muestra lo negativo que pueden llegar a ser las secesiones sin pacto para la economía. Las empresas catalanas dependen de forma fundamental de lo que venden a otras partes de España; la sede de empresas en el área metropolitana de Barcelona pierde sentido si Cataluña y el resto de España no formasen parte del mismo mercado; y peor aún si Cataluña se encuentra con barreras de acceso al mercado comunitario. La hipótesis de una grave y duradera recesión en Cataluña, sustancialmente mayor a la que vivimos en España entre 2008 y 2013, es más que plausible.

La vuelta a un escenario de diálogo para un posible referéndum es una tercera posibilidad. Algo sin duda difícil de asumir por muchos y que nos llevaría a una casilla de salida de un proceso en el que se deberían explicitar condiciones y costes y beneficios de todo tipo, para unos y otros. La verdad es que me cuesta imaginar este escenario después de lo vivido. Sobre todo, si no cambian los actores. Los resultados finales de esta solución dependerían de las condiciones que se pactasen y del propio resultado del referéndum. Pero mi intuición es que, si finalmente se acordase una secesión, el resto de España perdería y los catalanes no se encontrarían en el Paraíso económico que algunos sueñan. Y no es descartable que acabasen peor que en la actualidad durante un largo período de tiempo.

Finalmente, cabe la posibilidad de pactar reformas de corte federal para encajar aspiraciones de mayor autogobierno: mejorar el marco institucional general; ceder competencias adicionales a las Comunidades que lo deseen; reformar el sistema de financiación. En definitiva, avanzar en el autogobierno y en la federalización de España, contemplando más asimetrías que las que existen en la actualidad. Esta posibilidad requiere tiempo de maduración y voluntad de negociación. Pero también agentes políticos y sociales que se crean de verdad la cultura federal de la diversidad y la lealtad mutua. En este sentido, qué bueno sería que los sindicatos con implantación en el conjunto de España, las organizaciones empresariales y otras entidades de la sociedad civil consensuasen una propuesta. En este escenario, ni el resto de España ni Cataluña perderían, pero sí estarían obligados a ceder y pactar.