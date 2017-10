PP y PSOE respaldan el discurso del Rey y Podemos le dice ´no en nuestro nombre´

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, ha pedido hoy que el mensaje de "concordia y responsabilidad" que ha emitido hoy el Rey Felipe VI por la crisis en Cataluña tenga el respaldo de todas las fuerzas políticas como solicitó ayer Mariano Rajoy.



"Desde el PP apelamos a que ese mensaje de concordia, ese mensaje de responsabilidad tenga el respaldo de todas las fuerzas políticas, tal y como solicitó ayer el presidente del Gobierno", ha afirmado Casado en una intervención posterior al discurso pronunciado hoy a las nueve de la noche por el Monarca.







Como presidente de un grupo parlamentario que representa a más de 5 millones de españoles, le digo al Rey no votado: no en nuestro nombre — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 3 de octubre de 2017

El Rey no ha representado a los millones de personas que queremos dialogo. Se compromete con el PP pero no con España ni con la democracia — Irene Montero (@Irene_Montero_) 3 de octubre de 2017

¡Ni un llamamiento al diálogo! El jefe de Estado acaba de enrocarse en la posición más infame: la falta de política. ¡Viva la República! — Alberto Garzón (@agarzon) 3 de octubre de 2017

España necesita esperanza y liderazgo.El Rey ha dado la cara por todos.Es momento de actuar para garantizar la unión de todos los españoles pic.twitter.com/2Do8mt5ho6 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 3 de octubre de 2017

FeliPPe. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 3 de octubre de 2017

El dirigente popular ha destacado de las palabras del Rey el mensaje que ha enviado a las personas que se sitúen por encima de la Ley "quebrando la confianza de los españoles y quebrando también la, de las que ha dicho Casado que "tendrán que tener también las consecuencias que recoge el ordenamiento jurídico".La portavoz del PSOE en el Congreso,, ha valorado hoy el llamamiento que el Rey ha hecho en su discurso a la "serenidad, el entendimiento y la concordia" y ha considerado que ese entendimiento por su propia naturaleza, "no tiene límites y ese es un aspecto muy positivo en este momento".Tras una conferencia-coloquio en el Club Siglo XXI, Robles ha comentado que para avanzar en la situación que tenemos es "muy importante" que haya, "que son muy necesarios para resolver un problema de tanta importancia como el que tenemos en este momento en Cataluña".Por su parte, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha criticado el mensaje en el que el Rey Felipe VI ha señalado la "deslealtad inadmisible" de las autoridades catalanas y le ha respondido: "". "Como presidente de un grupo parlamentario que representa a más de 5 millones de españoles, le digo al Rey no votado: no en nuestro nombre", ha escrito Iglesias en Twitter.Con sus críticas han coincidido el resto de dirigentes de Podemos, entre ellos su portavoz en el Congreso, Irene Montero, quien señalaba en la misma red social: ". Se compromete con el PP pero no con España ni con la democracia".El coordinador federal de IU,, enfatizaba: "¡Ni un llamamiento al diálogo! El jefe de Estado acaba de enrocarse en la posición más infame: la falta de política. ¡Viva la República!".Albert Rivera, líder de, ha destacado que "el Rey ha dado la cara por todos", haciendo hincapié en la "esperanza y liderazgo" mostrada por Felipe VI.El diputado de ERC en el Congreso de los Diputados,, ha publicado un 'tuit' en el que hace una equivalencia entre el mensaje del Rey y el discurso del PP.