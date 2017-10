Puigdemont pide abrir un "proceso de mediación" y acusa al Rey de "hacer suyo el discurso de Rajoy"

El presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha hecho una declaración institucional en la que ha garantizado que seguirá adelante con la hoja de ruta independentista. No obstante, se ha mostrado dispuesto a "emprender un proceso de mediación" tras el referéndum ilegal del 1-O.



En su comparecencia desde el salón Mare de Déu de Montserrat del Palau de la Generalitat, Puigdemont ha garantizado que su Govern "no se desviará ni un milímetro del compromiso de paz y serenidad, pero a la vez de firmeza", y ha reiterado su disposición a "emprender un proceso de mediación" para abordar el conflicto catalán, si bien ha dado por hecho que "en los próximos días" las instituciones catalanas tendrán que "aplicar el resultado del referéndum" del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional.



Ha considerado una "grave irresponsabilidad" que el Gobierno de Mariano Rajoy rechace las "diversas propuestas" de mediación que han llegado en las últimas horas.





Como ya planteó el pasado lunes, un día después de la jornada del 1-O, Puigdemont ha subrayado que "este momento pide mediación" y ha destacado que los ofrecimientos que están llegando "conocen de primera mano" su "disposición" a dialogar para que "este conflicto se encarrile desde la política y no desde la policía"."Seguimos un camino democráticamente, y esto en lugar de ser combatido debería comenzar a ser comprendido y a ser respetado", ha señalado. Puigdemont se ha referido también al discurso del Rey de este martes y se ha mostrado muy crítico con el mismo. "Así, no.en Cataluña que le aprecia", ha señalado.Considera que fue un discurso solo para una parte de la población y que "hace suyo el discurso y las políticas del Gobiernoqueen relación a Cataluña". "E ignora deliberadamente a los millones de catalanes que no pensamos como ellos y que han sido víctimas de unaque ha helado el corazón a medio mundo", en alusión a las cargas del día del referéndum.Por eso, cree que el Rey perdió una oportunidad de dirigirse a todos los ciudadanos como debería hacer por el papel que le da la Constitución, que además "le otorga unque en ningún caso ha tenido y que ayer declinó".Y le acusa de no haber tenido interés en saber la opinión y la visión del Govern en ningún momento del proceso soberanista, y de aceptar en cambio "unque sólo busca allanar" las decisiones del Gobierno central a fin de "liquidar las aspiraciones de soberanía del pueblo catalán"."Unas aspiraciones que no duday contra las cuales usa recursos sin límite", ha añadido.Puigdemont se ha dirigido en castellano a los ciudadanos españoles para agradecerles el "y ha instado a las autoridades españolas a "explicar mejor lo que ocurre en Cataluña, con visiones más ponderadas que ayudaran a entenderque sabemos que es complejo."Puigdemont ha hecho además un llamamiento a los catalanes a aislarse de "toda provocación" y. "Hagámonos fuertes en la dignidad y seremos un pueblo capaz de hacer posible el sueño que se proponga", ha agregado.Según Puigdemont, con las movilizaciones para protestar por las cargas policiales del 1-O, el pueblo de Cataluña demostró que, unido en la "defensa de los valores de la democracia", con "civismo y paz", y ha destacado las imágenes "simbólicas" de manifestantes "con banderas de España y banderas esteladas compartiendo hermanadamente la misma causa"."Por más violencia que quieran poner algunos, hecho que no es aceptable en ninguna parte y que ha sido rebatido por mucha gente y recibido con mucha preocupación en Europa, nosotros", ha dicho Puigdemont, que ha asegurado que el pueblo catalán está recogiendo la "admiración" del mundo por su actitud "tan cívica y tan comprometida".