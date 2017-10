Dura agresión a un periodista del 'Diari de Girona' mientras cubría el paro

Un periodista del Diari de Girona, Jesús Badenes, recibió ayer una fuerte agresión mientras estaba cubriendo el paro general en la localidad gerundense de Salt. Badenes, jefe de la sección de Economía del diario, del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN A CORUÑA, acababa de grabar a un piquete informativo cuando recibió un fuerte impacto en la cabeza que le provocó un traumatismo en la frente y obligó a su hospitalización.

La última frase que el agredido recuerda haber oído es "me han grabado, me han grabado", tras lo cual cree que recibió una patada en la cabeza, según explicó el periodista al director del diario. Una persona que habló con un testigo de la agresión confirmó que el periodista recibió una patada en la cabeza por parte de un hombre. "El agresor iba acompañado de otra persona y aparentemente no tenían relación con el piquete informativo, que acababa de marcharse", explicó. Otros testigos confirmaron esta versión y añadieron que el agresor era una persona que se habría enfrentado al piquete.