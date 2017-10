Familias de guardias civiles denuncian acoso a sus hijos en algunos colegios

La tensión en Cataluña por las cargas policiales se ha trasladado a los colegios. Familias de guardias civiles han denunciado que sus hijos están siendo acosados por las cargas policiales durante el referéndum ilegal del pasado domingo.

"En clase dijeron que la Guardia Civil iba dando palos y que eran unos animales", asegura la mujer de un agente de la Benemérita en declaraciones a La Sexta. Explica que una profesora de su hija pidió que levantaran la mano los que fueran hijos de guardias civiles y abrió un debate en clase.

Esta mujer señala que su hija pidió abandonar el aula porque se sintió acosada. "A otro hijo de un guardia le preguntaron: '¿te parece bien lo que ha hecho tu padre?'", apunta.

En la misma línea, un guardia civil, en declaraciones a Cope recogidas por Europa Press, ha denunciado que, tras el 1 de octubre, su hija escuchó en el colegio que los agentes eran "unos animales y que solo saben dar palos".

"Después de lo que pasó, me dirigí a la dirección del instituto y me dijeron que hablarían con los profesores para que no intentaras coaccionar a ningún alumno, pero disculpas no ha pedido nadie", ha manifestado.

Por su parte, Bartolomé Barba, delegado en Cataluña de la Asociación Española de Guardias Civiles, afirma que en el instituto de sus hijos "votaron si salían al patio en contra de la violencia ejercida por la Guardia Civil".