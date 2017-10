El PP insta a todos los partidos a unirse al "mensaje de concordia y responsabilidad"

Los principales partidos españoles, incluidos los independentistas catalanes, reaccionaron de inmediato al discurso del Rey. Desde el PP, su vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, pidió a los demás partidos que se sumen al mensaje de "concordia y responsabilidad" de Felipe VI. Casado confió en que la "fuerza, la unidad y la responsabilidad de la mayoría de los partidos hagan posible la respuesta al desafío tan grave que viven los españoles". Casado resaltó que el monarca advirtió que el Estado de derecho funcionará, y que aquellas personas que se sitúen por encima de la ley quebrando la confianza de los españoles y la fraternidad en Cataluña asumirán "las consecuencias que recoge el ordenamiento jurídico".

En una breve declaración leída por su secretario de Política Institucional, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, el PSOE, que agradeció la alocución, destacó la apelación a la concordia, cualidad a la que consideró "fundamental y clave" recurrir en estos momentos. Aunque el PSOE no lo mencionó en su valoración del discurso del monarca, fuentes de la dirección del partido aseguraron que echaron en falta una llamada al diálogo por parte del jefe del Estado.

Más críticos se mostraron los dirigentes de Podemos. Su secretario general, Pablo Iglesias, escribió: "Como presidente de un grupo parlamentario que representa a más de 5 millones de españoles, le digo al Rey no votado: no en nuestro nombre". Fuentes de la dirección morada manifestaron a Efe su preocupación por la "nula capacidad" del Rey para "entender España" al dirigirse solo a una parte de los españoles, unir su destino al del PP y no mostrar "ni una sola vez preocupación por los heridos del domingo".

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguró que con su discurso Felipe VI "ha dado la cara por todos". El partido naranja emitió un comunicado en el que destacó que el monarca lanzó un "mensaje claro de serenidad a los españoles y a los catalanes".

Desde el bloque independentista, ERC se manifestó a través de mensajes de sus líderes. El diputado Gabriel Rufián escribió un escueto "FeliPPe", sólo un poco más corto que el tuit del también diputado Joan Tardá: "Felipe VI digno de Felipe V". El dirigente del PDeCAT y senador por Gerona Joan Bagué sentenció: "El rey ha dejado de considerarnos como conciudadanos".