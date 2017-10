"Cataluña odia al PP y al franquismo que aún representa, no hay nada contra España"

Joan Martí, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dirige el Grupo de Vulcanología del Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera (Barcelona). Almera hizo el primer mapa geológico de Barcelona y Martí lo destaca con orgullo, el mismo que muestra al defender el independentismo que, dice, es más contra Rajoy y PP que contra España.

-Presume de tener, al menos, ocho apellidos catalanes...

-Muchos más. Soy catalán de muchas generaciones. Eso sí, durante el franquismo el Martí se cambió a Martín, pero nada más.

-Se declara independentista Y trabaja para un organismo nacional, ¿teme quedarse sin trabajo?

-Es verdad que dependemos de Madrid al 100%. Nunca se han comentado abiertamente este tipo de cosas. Si se declara la independencia de forma unilateral no sabemos exactamente cuáles son los pasos que se van a seguir y el coste que eso va a representar. De todas formas Cataluña tiene su propio sistema de investigación y las universidades son catalanas. Los centros del CSIC podrían integrarse en la red de investigación catalana.

-¿Si tuviera que elegir entre Junqueras y Puigdemont?

-No creo en partidos ni en políticos. No milito en ninguno. Creo en una Cataluña independiente, simplemente. La CUP es un accidente, igual que Ciudadanos.

-¿Ni siquiera fue un poco Pujolista en su momento?

-Pujol es un hombre muy leído y culto. Es una pena que ahora tenga que ir por Barcelona agachando la cabeza. Ha perdido todo el prestigio que tenía.

-El domingo estuvo en una mesa en su colegio de Vilanova, ¿Cómo califica la experiencia?

-Viví la época de Franco y la Transición. En Cataluña siempre ha habido gente de todo tipo. Muchas personas no se han sentido nunca españolas. Digamos que ahora toda esa gente ha perdido el miedo a expresarse. El domingo vi a mucha gente mayor que voluntariamente fue a votar por el sí.

-¿Qué es lo que no les gusta de España?

-La gente no odia a España, odia al PP, al franquismo que representa aún. Si se hubiera aprobado el Estatut todo habría sido distinto.

-¿La culpa es de Madrid?

-El PP ha sacrificado a su partido en Cataluña desde hace mucho. No es manera de hacer política. Cuando Artur Mas empezó a plantear el tema del referéndum, si Rajoy le hubiese puesto las urnas hubiese salido el no y no se habría reflexionado tanto sobre ese tema. Ahora hemos pasado de la reflexión al sentimiento y eso es imparable.

-Enumere las ventajas de esa república a la que aspiran.

-Habría menos gente y la democracia sería más fácil de gestionar. Seríamos dependientes de nuestros propios problemas. Podríamos luchar mejor contra la corrupción.

-Tal vez también podrían perder inversiones extranjeras?

-No creo que ese éxodo de empresas se produzca. La inversión extranjera en España se concentra en Cataluña. Vamos a la cabeza.

-Salir de la UE, ¿mal menor?

-No debería ser preocupante. Europa debería ser la Europa de las regiones. Europa no pinta nada. Es un gran negocio y todo funciona por lobbies. No tienen entidad para mediar. El problema de la UE es que la burocracia es cuatro veces mayor que la de cualquier autonomía.

-Pues en Bruselas tienen ustedes más presencia que algunos estados, ¿el catalán ha sido la gran arma?

-Sobre el catalán se dicen muchas cosas y muchas mentiras. Mi hermano ha sido director de los Escolapios, uno de los mayores colegios de Barcelona, y le aseguró que los niños pueden aprender catalán y castellano a la vez. Se está tergiversando la realidad. A nosotros Franco nos prohibió el catalán. Mi padre era maestro en Lleida y en casa lo hablábamos a escondidas.

-¿Aplicará Rajoy el 155?

-No lo sé. La pelota está en su tejado. Ha demostrado que no está capacitado para gobernar. Al menos ha conseguido que todo el mundo se entere de lo que pasa en Cataluña.