Rajoy exige la renuncia de Puigdemont a los planes de secesión para "evitar males mayores"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, exigió ayer al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que renuncie a la declaración unilateral de independencia (DUI) para evitar "males mayores". En una entrevista concedida a la agencia Efe, Rajoy resaltó que no va a permitir "de ninguna de las maneras" la independencia de Cataluña, pero no desveló las medidas que tiene previstas ante una DUI que, según parte del bloque soberanista, se producirá en el pleno del Parlament del próximo lunes. Ante quienes le reclaman la intervención inmediata de la autonomía catalana, Rajoy anunció que hará "lo que crea que deba de hacer y en el momento que más oportuno".

Rajoy insistió en que la mejor solución a la crisis catalana es la vuelta a la legalidad de todos los que se han situado fuera de ella. "Eso pasa por suprimir el proyecto de hacer una declaración unilateral de independencia y por cumplir, como hacen todos los ciudadanos, los preceptos legales. Eso es lo que puede evitar que se produzcan males mayores en el futuro y eso es lo que está pidiendo toda la sociedad", dijo.

En cuanto a las medidas ante una DUI, el presidente del Gobierno reconoció que se han hecho "propuestas para todos los gustos". Y añadió: "El Gobierno sabe perfectamente lo que va a hacer en cualquiera de los escenarios, cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer, porque es nuestra obligación. El Gobierno sabe cómo manejar esta situación".

El líder popular aseguró: "Escucharé a todos, pero la decisión me corresponde a mí. Sé que no es fácil, pero también me correspondió en su día tomar otra que tampoco lo era", en referencia a la renuncia a pedir el rescate de España por la UE y limitarlo al rescate al sector financiero.

Rajoy insistió en que mejor solución que recurrir a aplicar el artículo 155 de la Constitución es que la Generalitat vuelva a la legalidad y, ante las voces que advierten de que aplicar ese artículo una vez declarada la independencia puede ser tarde, afirmó: "Tarde no vamos a llegar a ninguna parte porque no se va a producir la independencia de Cataluña".

Frente a las peticiones de una mediación, interior o internacional, para dar una salida a la crisis, Rajoy aseveró que la unidad de España "no es objeto de ninguna mediación ni de ninguna negociación" y recalcó que no se trata de un problema de mediación, sino de cumplir la ley.