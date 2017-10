Agredida una mujer en la manifestación a favor de la unidad de España en Palma

Una mujer ha denunciado que un asistente a la manifestación a favor de la unidad de España de este mediodía en Palma le ha lanzado "una piedra o un objeto contuntende" contra la cara, ocasionándole una fuerte contusión. Con el rostro hinchado y restos de sangre en torno al ojo derecho, la mujer ha indicado que momentos antes de sufrir la agresión había llamado "facha" al manifestante.





El incidente se ha producido cuando la multitudinaria marcha en defensa de la unidad de España pasaba cerca del Teatro Principal. ". No soy independentista ni nada, no me representan las banderas", ha señalado en una grabación."He estado en muchas manifestaciones y nunca he ido a por nadie porque no estuviera de acuerdo conmigo. Es penoso y triste que mucha gente celebrara la agresión mientras me sangraba la bandera", ha lamentado.