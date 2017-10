Artur Mas reconoce ahora que Cataluña no está preparada para "la independencia real". Al menos en este momento. Las declaraciones del expresidente catalán al diario británico Financial Times supusieron el segundo toque de atención del día para los independentistas, después del llamamiento del consejero de Empresa, Santi Vila, a aplazar la declaración unilateral de independencia (DUI) y reflexionar sobre su utilidad y consecuencias.

El independentismo lleva días inmerso en un debate interno sobre cómo aplicar los resultados de la consulta ilegal del 1-O, eufemismo con el que últimamente se refieren a la DUI.

Los diez diputados de la CUP -sin los cuales el bloque secesionista tiene un escaño menos que la suma de los otros cuatro grupos del Parlament- presionan para que la mayoría independentista no se eche atrás y proclame la república catalana el próximo martes. Pero en el PDeCAT de Mas y Vila, uno de los dos principales soportes del Grupo de Junts pel Sí (JxS) en el Parlament, junto con ERC, empiezan a aflorar las dudas, sobre todo desde que una decena de empresas, entre ellas Banco Sabadell, CaixaBank y Gas Natural, han anunciado el traslado de sus sedes sociales fuera de Cataluña.

En la entrevista con Financial Times, Mas afirma que Cataluña se ha "ganado el derecho a convertirse en un Estado independiente", aunque admite que hay un debate interno en el frente soberanista acerca de la oportunidad de declarar de manera unilateral la independencia.

"La pregunta ahora es cómo ejercemos ese derecho, y aquí hay, obviamente, decisiones que adoptar. Y esas decisiones deben tener un objetivo en mente: no se trata tan sólo de proclamar la independencia, sino de si realmente nos convertirnos en un país independiente", explica.

"Para ser independientes hay algunas cosas que todavía no tenemos", admite el expresident, que menciona entre ellas el control territorial, el sistema judicial o la recaudación fiscal. La Generalitat tienen las cuentas intervenidas por el Estado desde días antes de la celebración del 1-O.

Financial Times interpretó las declaraciones de Mas como una llamada a la cautela (caution), pero el expresidente de la Generalitat se apresuró a desmentirlas a través del diario El nacional.cat, prosecesión.

Según esta fuente, lo que Mas dijo a Financial Times es: "Nos hemos ganado el derecho a ser un Estado independiente. Para ser independientes hacen falta unas cuantas cosas que todavía no tenemos: el control de infraestructuras, de aduanas y fronteras, que la gente pague a la Hacienda catalana, y que la administración de justicia haga cumplir las leyes del Estado catalán. Hasta que eso no es operativo, la independencia no es real".

De su lado, el consejero de Empresa, Santi Vila, publicó un artículo en el diario catalán Ara, en el que aconseja que, antes de la decisión que pueda adoptar el Parlament, sobre una declaración de independencia, la prioridad debe ser dar una última oportunidad al diálogo".

Así, aboga por que no haya "nuevas decisiones unilaterales" (ni DUI ni artículo 155) y advierte que la proclamación de la independencia acarrearía "la suspensión inminente del autogobierno, la separación y posible detención de sus impulsores y el inicio de una espiral de movilizaciones y conflictos en la calle".