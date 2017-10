El traslado de sedes oficiales (y no necesariamente de sus servicios centrales y equipos de dirección y profesionales) por parte de empresas y bancos catalanes a otras comunidades es un movimiento de precaución ante el escenario de incertidumbre jurídica y regulatoria que suscita la eventual independencia unilateral de Cataluña. Para los grupos empresariales es una medida defensiva y para Cataluña entraña (en los términos planteados hasta ahora) más un impacto emocional, simbólico y psicológico que un daño económico cuantitativo y mesurable.

ERepercusión en las empresas. Las firmas que han optado por mudar su domicilio oficial fuera de Cataluña tratan de anticiparse con una medida preventiva al riesgo de que una secesión unilateral de Cataluña sitúe la autonomía fuera de la UE y, en consecuencia, del mercado único. En el caso de los bancos, el riesgo se acrecienta por el temor a perder el amparo regulatorio y el acceso a las líneas de liquidez del Banco Central Europeo. Con ello reducen riesgos potenciales y dan garantías de seguridad a clientes, proveedores, prestamistas, accionistas y trabajadores.

Las sociedades que trasladan sus sedes también se protegen de un posible deterioro de su calificación crediticia como consecuencia del peor rating que tendría Cataluña fuera de España, lo que supondría un mayor coste para las compañías en su acceso a financiación y para hacer emisiones de deuda. Porque, aunque las agencias de medición de riesgos también empeorarían su nota sobre España si hubiese fractura, el deterioro sería muy superior en Cataluña.

Las compañías que se mudan asumen el coste de una posible impopularidad entre los sectores separatistas, pero se evitan el daño reputacional entre el resto de la sociedad catalana y de España y se protegen de posibles movimientos de represalia y boicot en el mercado nacional. En el caso de los bancos, la medida es aún más necesaria porque todas las entidades financieras son muy vulnerables en caso de retirada de depósitos, ya sea por desconfianza o rechazo.

EImpacto para Cataluña. Para la economía catalana el daño es más importante en lo intangible que en lo tangible.

La economía catalana pierde patrimonio histórico y referencial, emblemas centenarios en algunos casos y símbolos intrínsecos del tejido empresarial y del saber hacer de la comunidad. La Caixa y el Sabadell tienen un valor institucional, representativo e identitario, y no sólo económico.

Sin embargo es una salida más testimonial que real, dado que ninguna empresa va a renunciar ni a reducir su presencia en la principal locomotora económica de España (19% del PIB) y en el segundo mayor mercado por número de habitantes y el cuarto en PIB per cápita y renta por habitante.

Mientras no haya deslocalización o trasvase de actividad económica, el cambio de sede no tiene impacto en el PIB y en el empleo. Y algunas de las instituciones que han mudado su sede oficial precisaron que no harán traslados de personal ni de los servicios y oficinas centrales.

La medida busca garantizar la nacionalidad española de las empresas en el futuro y su continuidad en la UE y en el euro y el pleno acceso al mercado nacional.

EImpacto fiscal. Es menor. El impuesto de sociedades, que es el más importante que afrontan las empresas, no es de recaudación territorial y es indiferente la comunidad en la que figure domiciliada la sociedad. Los ingresos los hace el Estado, no las autonomías.

El IVA y el IRPF seguirán igual porque se tributa allí donde se realizan las operaciones mercantiles y se pagan los salarios y no donde la sociedad tenga su sede. Cataluña sólo pierde el Impuesto de Actividades Económicas en el caso de grandes empresas, que es muy poco significativo, y el de Actos Jurídicos y Documentados si estas sociedades protagonizasen operaciones societarias en el futuro.

La Caixa, Sabadell y Gas Natural (los casos más notorios de mudanza hasta ahora) pasarán a tener una sede nominal en Valencia, Alicante y Madrid, respectivamente, y mantendrán -como hasta ahora- sedes operativas y oficinas y servicios centrales en Barcelona. En este sentido, su contribución a la economía catalana no se reducirá. Y tampoco tiene por qué cambiar su arraigo y enraizamiento en la sociedad. Lo que cambia es la perspectiva.

Otras empresas, como los bancos Santander, BBVA, Bankia y otras sociedades, ya operan desde hace años con esta doble (incluso múltiple) estructura de sedes, en las que el domicilio legal no se coincide con la sede real donde se toman las decisiones y está el grueso de la estructura societaria.