Miles de personas salen a la calle para reclamar diálogo y en defensa de la unidad

El conflicto catalán sacó ayer a la calle a miles de personas en toda España en convocatorias de distinto signo. Por un lado, concentraciones de ciudadanos vestidos de blanco y sin banderas llenaron plazas, con Barcelona y Madrid a la cabeza -A Coruña también contó con un acto en la plaza de María Pita-, reclamando diálogo entre los gobiernos español y catalán para buscar una salida a la complicada situación. En la plaza de Colón en Madrid, la bandera española fue el signo más agitado por quienes se manifestaron en defensa de la unidad nacional. Mientras, el soberanismo mantiene la incógnita sobre qué hará en el pleno del próximo martes del Parlament catalán. El presidente Mas persistía ayer en su papel de enfriar los ánimos y en advertir de que una cosa es la declaración de independencia y otra muy distinta que tenga efectos prácticos.

Miles de personas de blanco salieron ayer a las calles para pedir al Gobierno y a la Generalitat que dialoguen para buscar una salida al conflicto catalán ante el riesgo de una declaración unilateral de independencia. La iniciativa, promovida a través de las redes sociales por la plataforma Hablamos?, tuvo especial eco en Barcelona, en cuya plaza de Sant Jaume, frente al Ayuntamiento, se congregaron 5.500 personas.

Los manifestantes, en tono pacífico y sin enseñas, mostraron carteles contra la declaración unilateral de independencia y otros con frases como "España es mejor que sus gobernantes". En respuesta a la concentración ante el consistorio barcelonés, la alcaldesa Colau, ausente de la concentración, dejó un mensaje en las redes sociales: "Miles de personas envían un mensaje de paz a sus gobernantes: lo valiente es escuchar y sentarse a hablar". En Madrid, el escenario de la manifestación de Hablamos? fue la plaza de Cibeles, donde se concentraron miles de ciudadanos.

De forma paralela, 50.000 personas, según la Delegación del Gobierno, respondieron al llamamiento de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes) ocupando la madrileña plaza de Colón y calles aledañas con multitud de banderas en defensa de la unidad de España y la Constitución. A la concentración de Madrid se adhirieron cerca de cincuenta entidades. Como continuidad de estas movilizaciones, Societat Civil Catalana convoca una concentración hoy en la plaza Urquinaona de Barcelona a favor de la unidad de España.

Esta actividad contrasta con el silencio del soberanismo después de jornadas de intensa presencia callejera. El independentismo guarda fuerzas para la semana que comienza, en la que el martes será un día decisivo por la comparecencia del presidente Puigdemont en el Parlament para dar cuenta de los resultados del referéndum ilegal del 1 de octubre y exponer su visión de la situación política. Con la incógnita de si en esa sesión plenaria se producirá o no la declaración unilateral de independencia, el expresidente Artur Mas se afianza como una de las voces que desde el PDeCAT intentan poner distancia entre una posible proclamación de independencia y sus efectos reales. En una entrevista en eldiario.es, el expresidente de la Generalitat considera que una eventual declaración de independencia es sólo una "formulación política" e insiste en que pasará "tiempo" antes de que Cataluña pueda funcionar "de forma independiente" al margen de que haya o no proclamaciones. Mas reconoce que la independencia precisa un respaldo del que ahora carece y que será necesario "contar votos". Para ello sólo hay, en su opinión, dos fórmulas: un referéndum aceptado "por todas las partes", algo que "no ocurrió el 1 de octubre", o "unas elecciones que sean realmente plebiscitarias".

El presidente Rajoy asegura que impedirá que cualquier declaración de independencia se plasme en algo". En una entrevista a El País, Rajoy añade: "España va a seguir siendo España y lo va a seguir siendo mucho tiempo".