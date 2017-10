Sánchez garantiza el respaldo al Gobierno si se consuma la ruptura independentista

El Gobierno contará con el respaldo del PSOE si se consuma la amenaza soberanista de declarar la independencia de Cataluña. El secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, aseguró ayer en Valencia que "si hay una quiebra unilateral" del estado social de derecho, el PSOE "sabe dónde va a estar, que es al lado de la integridad territorial de nuestro país y de la Constitución española".

"El PSOE lo que propone es sencillo: abrir ese espacio de diálogo donde quepa todo excepto la intransigencia y la unilateralidad", apuntó el líder socialista en la fiesta de la rosa de su partido en Valencia. Sánchez lamenta que vivamos un tiempo "muy dramático" y "traumático" que propone superar con diálogo.

Sánchez se congratuló de que el debate en el Parlamento Europeo al inicio de esta semana pusiese "las cosas en su sitio" y dejase claro a quienes "están defendiendo el secesionismo" y la independencia en Cataluña que la integridad territorial de los estados miembros está fuera de toda duda y no van a avalar ninguna ruptura ilegal.

"Nosotros no somos esa izquierda pequeña que trata de fragmentar soberanías en un mundo cada día más global" sino la que "integra soberanías", señaló en su intervención. Los grandes desafíos globales sólo se puede responder a través de modelos federales, según el líder socialista, quien defiende una España "de derechos", con un "pacto de rentas", la "igualdad laboral y salarial de las mujeres".

Sánchez, defendió la necesidad de "actualizar" el modelo territorial y de "ordenar las identidades" y encauzarlas de manera "racional y pragmática", y afirmó que los socialistas defenderán "una España federal en una Europa federal". El líder del PSOE advirtió de que la financiación autonómica "es una de las principales pruebas del deterioro" del modelo territorial actual, y pidió al Gobierno de Mariano Rajoy que la "desbloquee". "En nuestra mano está vencer algunas cosas que hoy parecen imposibles", señaló, y pidió "calma y confianza" porque garantizó que el partido va a estar a la altura de las circunstancias "como siempre lo ha estado".

Frente al mensaje de Sánchez hay voces que piden una respuesta más contundente al problema catalán. Es el caso del expresidente del Gobierno Felipe González aseguró quien ayer en Berlín se mostró de nuevo partidario de suspender al gobierno de la Generalitat. "Yo hubiera suspendido a los responsables que han violentado la Constitución y el estatuto de autonomía en sus funciones y hubiera tratado de excluir la vía penal y la vía de los jueces", aseguró González.

Para González, Madrid debía haber aplicado el artículo 155 de la Constitución y suspender la autonomía catalana, sostiene el expresidente. Afirma además que el PSOE debería apoyar al Ejecutivo "si el Gobierno hiciera lo que tiene que hacer". "Me inquieta cuando Rajoy dice: 'No me obliguen a hacer lo que no quiero hacer', porque yo creía que le pagábamos para hacer lo que tiene que hacer", afirmó.