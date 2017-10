El pleno en el Parlament de Cataluña se aplaza una hora a petición de Puigdemont

La comparecencia del presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ante el pleno del Parlament, que debía empezar a las 18:00h, se ha retrasado al menos hasta una hora más tarde a causa de la convocatoria de una reunión de última hora de la Mesa y la Junta de Portavoces.

Puigdemont ha pedido retrasar el pleno una hora tras finalizar la reunión de fuerzas soberanistas en los despachos de Junts pel Sí en la que se ha abordado el contenido de la declaración de independencia, cuyas últimas versiones habían generado controversia interna. Según algunas fuentes, la CUP no estaría de acuerdo con el contenido de la declaración de independencia que pretende realizar el jefe del ejecutivo catalán.

No obstante, fuentes del Govern atribuyen el retraso a que Puigdemont está manteniendo contactos con mediadores internacionales. No obstante, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha negado que se estén produciendo estos contactos.

Mientras, poco antes de las 18 horas los grupos de la oposición PP y Ciudadanos han reclamado que se suspenda el pleno previsto para esta tarde, ante el temor de que pueda ser utilizado para declarar la independencia de Cataluña, una petición que ahora abordará la Junta de Portavoces.

En estos momentos, Carles Puigdemont se encuentra reunido desde poco después de las cinco de la tarde con representantes de las fuerzas independentistas en los despachos de Junts pel Sí (JxSí) en el Parlament.

Según las fuentes consultadas, las últimas versiones de la declaración que tiene previsto leer Puigdemont habían hecho saltar las alarmas entre los sectores más decididos a proclamar hoy la independencia de Cataluña, entre ellos la CUP, y de ahí que los contactos se han intensificado 'in extremis'.

Precisamente en la reunión celebrada en los despachos de JxSí han estado presentes el portavoz nacional de la CUP, Quim Arrufat, y las diputadas Mireia Boya y Eulàlia Reguant.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha llegado al Parlament una hora antes del comienzo del pleno para participar en una reunión de su grupo, JxSí, previa al inicio de su comparecencia para explicar la situación política y en la que podría anunciar una declaración unilateral de independencia.



Puigdemont ha llegado aproximadamente a las 17 horas y se ha dirigido directamente a los despachos del grupo de Junts el Sí (PDeCAT y ERC) para participar en una reunión previa al comienzo del debate parlamentario.

A su llegada al Parlament, el presidente de la Generalitat no ha querido hacer declaraciones y tampoco ha respondido preguntas de los periodistas sobre si iba a declarar hoy la independencia de Cataluña.

El presidente de la Generalitat comparecerá este martes a petición propia ante el pleno del Parlament para trasladar los resultados de la jornada del 1-O, con una posible declaración unilateral de independencia de Cataluña encima de la mesa.

Puigdemont prevé que su discurso se ampare en el resultado del referéndum: el sector soberanista quiere que sea una declaración de independencia aunque difiere en si debe tener efectos inmediatos o entrar en vigor más adelante.

El presidente dijo -en una entrevista en TV3 emitida el fin de semana- que su intención es presentar una declaración de independencia porque la prevé la Ley del referéndum, que considera vigente pese a suspenderla el TC: "La declaración de independencia está prevista en la ley del referéndum como aplicación de los resultados. Por lo tanto, aplicaremos aquello que prevé la ley".

Fuentes del Govern consultadas por Europa Press se han remitido este lunes a esa entrevista y han asegurado que el discurso del presidente tendrá en cualquier caso una alusión a construir una república y, además, un elemento clave: apelar de nuevo a que haya una mediación internacional que siente en una misma mesa al Gobierno central y a la Generalitat.



Desde la votación del 1 de octubre, se han sucedido varias ofertas para mediar -entre ellas la de Suiza- y la Generalitat confía en que se acabe generando la presión suficiente sobre el Estado para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acepte alguna de las propuestas.

El presidente de la ANC, Jordi Sànchez, ha explicado este martes que el presidente de la Generalitat centrará su comparecencia en el pleno del Parlament en defender el diálogo y la medicación internacional.

En declaraciones a los medios al llegar al Parlament minutos antes de la comparecencia, Sànchez ha dicho que Puigdemont "activará aun más y con gestos clarísimos que se podrán apreciar las vías del diálogo y la negociación".

"No habrá excusas para dudar o no aceptar los gestos que permitan transitar desde hoy hasta tiempos no muy lejanos en las vías del diálogo y la negociación", ha destacado Sànchez en alusión a una posible declaración de independencia.

Preguntado precisamente por si cree que Puigdemont la declarará este martes, ha dicho que espera que sí y que sabe que el presidente catalán llega al pleno con los deberes bien hechos, pero ha apuntado que, sobre todo, la comparecencia servirá para dar una oportunidad a que "fructifique el diálogo gracias a todos los actores internacionales que participan en la mediación".

"Si después de la comparecencia hay quién no acepta el diálogo es porque no quiere mantener viva la democracia ni cree en la mediación", ha destacado Sànchez en alusión al Gobierno central.



Contactos discretos

Los contactos discretos entre las filas soberanistas se han multiplicado en las últimas horas para cerrar un discurso que contente a todas las partes, hasta el punto de que se ha desconvocado una reunión del grupo parlamentario de JxSí prevista para este lunes porque aún no estaba cerrado el contenido del discurso.

El Govern es consciente de la respuesta del Estado depende del alcance de lo que diga Puigdemont: contemplan que una declaración de independencia con efectos inmediatos podría desencadenar una suspensión de la autonomía, mientras que una declaración 'en diferido' puede alejar este escenario, aunque sea momentáneamente.

Entre los soberanistas hay diferentes sensibilidades sobre qué debe hacer el presidente: la CUP y Demòcrates exigen una declaración de independencia sin ambigüedades -"ni simbólica ni retórica ni accesoria", ha dicho este lunes el 'cupaire' Benet Salellas-, de aplicación inmediata y que incluya aplicar la Ley de transitoriedad jurídica, que materializa la 'desconexión'.

Desde ERC no detallan si quieren una declaración de efectos automáticos ya en este pleno y se limitan a afirmar que ha llegado el momento de "constituir" una república sin cerrar la puerta al diálogo con el Estado y a una posible mediación internacional de un actor político externo.

En cuanto al PDeCAT, el partido comparte en que es imprescindible presentar esta declaración, pero en una reunión interna este lunes se ha evidenciado la voz de los que presionan para que se haga una proclamación de independencia a plazos, han explicado a Europa Press fuentes del partido.