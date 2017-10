La Fiscalía acusa al líder de la trama ´Pretoria´

La fiscal Ana Cuenca ha acusado hoy en su informe final al líder de la trama Pretoria, Luis Andrés García "Luigi", de extender "sus tentáculos" por los ayuntamientos de Barcelona para delinquir, sobre todo en el de Santa Coloma de Gramanet, en el que ejercía "como si fuera el propio alcalde".

En su alegato final, especialmente duro con el principal acusado y exdiputado catalán por el PSC, la fiscal anticorrupción ha dejado claro en una de las últimas sesiones del juicio que celebra la Audiencia Nacional que existe un "rotundo y abrumador material probatorio" de la "tan palmaria y grosera violación de la normativa" municipal de los ayuntamientos barceloneses donde operó la trama.

No obstante, Cuenca no ha incluido en su informe ninguna explicación ni valoración sobre la actividad delictiva de los ex altos cargos de la Generalitat y hombres de confianza de Jordi Pujol, Lluis Prenafeta y Macià Alavedra, a los que bajó su petición de pena de 6 a 2 años de cárcel en virtud al acuerdo de conformidad al que llegaron después de confesar el cobro de comisiones ilegales.

Ha quedado claro, según la Fiscalía, "el papel de conseguidor" de "Luigi" dentro de la trama, cuya "íntima amistad" con el exalcalde de Santa Coloma Bartolomé Muñoz, le llevó a ejercer un poder "público y notorio" en el ayuntamiento hasta tal punto que "cualquier empresario que quisiera tener una oportunidad en adjudicación tenía que acudir a él".