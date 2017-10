Los organizadores del 1-O tenían decidido inflar la participación

La Guardia Civil ha aportado grabaciones para demostrar que los resultados del 1-O y su justificación fueron decididos días previos a la celebración de la consulta. En una de las charlas grabadas se decía: "Si van dos millones, se tiene que decir que habrían sido tres pero nos boicotearon".

Así consta en el informe que el cuerpo entregó a la Audiencia Nacional, que incluye una grabación realizada el 27 de septiembre a las 16.11 horas de una conversación entre Francesc Sutrias, director de Patrimonio -cargo dependiente de la estructura política del departamento de la Vicepresidencia de Economía y Hacienda-, y el que fuera consejero de Cultura, a propuesta de ERC, en el Gobierno de José Montilla, Joan Manuel Tresserras Gaju. En la conversación hablan de cómo se va a interpretar la jornada y de la estrategia que tienen que seguir al presentar los resultados del referéndum.

Tresserras le dice a su interlocutor que "no se puede hacer un discurso triunfalista que no tenga suficiente justificación" y que "tienen que aparecer delante del mundo diciendo que son gente seria: queríamos hacer esto y no nos han dejado y a partir de ahí ver qué interpretación se puede hacer".

Tresserras prosigue con su planteamiento y afirma que "si se puede decir que han participado tres millones de personas sería imparable". Pero precisa que "si van dos millones se tiene que sofisticar más y decir que habrían sido tres pero lo han impedido, nos han boicoteado".