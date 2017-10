Puigdemont agotará el plazo de requerimiento del Gobierno

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, prepara su respuesta al requerimiento del Gobierno de Mariano Rajoy, con múltiples contactos y consultas, mientras la CUP se ha añadido a las presiones de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) para proclamar ya la "república" catalana.



Según fuentes de la Generalitat, Puigdemont agotará el plazo del requerimiento -que finaliza el próximo lunes a las 10.00 horas- para aclarar si el pasado 10 de octubre en el Parlament declaró o no la independencia de Cataluña, por lo que no prevé anunciar su respuesta hasta que la haya enviado al Ejecutivo central.



A lo largo de hoy, por el Palau de la Generalitat han desfilado diversos consellers, además del presidente de la ANC, Jordi Sánchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, con quienes Puigdemont ha analizado los escenarios que se abren a partir de ahora.



Aunque Puigdemont espera al lunes para responder al requerimiento de Rajoy, este domingo tiene previsto pronunciar un discurso tras la tradicional ofrenda floral a la tumba del expresidente de la Generalitat republicana Lluís Companys, en el 77 aniversario de su fusilamiento a manos del régimen franquista.



Mientras tanto, después de que anoche la ANC pidiera al Parlament que "levante" la suspensión de la declaración de independencia ante "la negativa del Estado español a cualquier propuesta de diálogo", hoy la CUP se ha expresado en esta misma línea.



En una carta dirigida a Puigdemont, la CUP le ha pedido que proclame la república antes de que el Gobierno aplique el artículo 155 de la Constitución e intervenga la autonomía, al considerar que el requerimiento al presidente catalán supone una "amenaza" y no hay visos de que prospere una mediación internacional.



También Demòcrates de Catalunya, socio del PDeCAT y ERC en la coalición de Junts pel Sí, se ha alineado con la CUP: la diputada en el Parlament Assumpció Laïlla, desde Twitter, ha instado a Puigdemont a "proclamar la independencia ya", tras observar "otra vez que en el otro lado de la mesa hay un desierto".



Ni la CUP ni ANC "presiden Cataluña"

Ahir al Congrés, avui a Pça Catalunya el mateix missatge: rendició o repressió @KRLS @junqueras és l'hora d'assumir el risc de la llibertat — Ernest Maragall (@ernestmaragall) 12 de octubre de 2017

Ayer, el exconseller socialista Ernest Maragall también se dirigió a través de Twitter a Puigdemont y al vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, para advertirles de que "", a lo que Junqueras respondió: "Totalmente de acuerdo".El expresidente de la Generalitatha subrayado que ni la CUP ni la ANC "presiden el gobierno de Cataluña", por lo que ha relativizado sus "presiones" sobre Puigdemont, y ha consideradoPor su parte, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha instado a Puigdemont a obviar las "presiones de ANC, Òmnium y la CUP" y a acogerse a la "última oportunidad para el diálogo".Según Millo, "" el artículo 155 de la Constitución, que abre la puerta a intervenir la autonomía.El presidente del PPC, Xavier García Albiol, ha asegurado queal requerimiento del Gobierno con "compañías más serenas" que las de ERC y la CUP, ya que de la mano de estos partidos habrá "conflicto garantizado".El secretario de comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo, ha abogado por, porque en su opinión es intolerable que "el presente y el futuro de la Cataluña se decida en una asamblea de la CUP".En el exterior, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha asegurado que si Cataluña se independizara otras regiones europeas harían lo mismo y ha añadido que el Ejecutivo comunitario no actúa como mediador en esa situación porque se crearía "más caos" en la Unión Europea La directora del Fondo Monetario Internacional , la francesa, ha pedidoen Cataluña, porque puede afectar negativamente a las finanzas, y ha recordado que la evolución económica de España "ha sido una historia de éxito".En el plano judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha citado a declarar como testigos al conseller de la Presidencia, Jordi Turull, y a los letrados del Parlament Xavier Muro y Antoni Bayona, en la causa que investiga a la presidenta de la cámara catalana, Carme Forcadell, por desobedecer al Tribunal Constitucional