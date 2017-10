Juncker alerta del efecto contagio de la secesión catalana, que acabaría en "una UE de 98 países"

El presidente de la Comisión Europea (CE), el luxemburgués Jean-Claude Juncker, desveló ayer que teme el efecto contagio de una eventual independencia de Cataluña, al afirmar que si esa comunidad se independizara de España, otras regiones europeas harían lo mismo. "Si Cataluña se convierte en independiente, otros harían lo mismo. Eso no me gusta", dijo Juncker, quien añadió que no le agradaría tener dentro de unos años "una Unión Europea de 98 países", porque ya es "suficientemente difícil" con 27, por lo que, con muchos más, considera que "sería imposible" de articular.

Sobre las negativas de la Comisión Europea a mediar entre el Gobierno español y el Ejecutivo catalán, Juncker explicó que si lo hiciera se crearía "mucho más caos en la Unión Europea" y resaltó que la Comisión Europea solo media entre estados miembros del club comunitario, pero no se inmiscuye en asuntos internos.

Durante un diálogo ciudadano con estudiantes en la Universidad de Luxemburgo, Juncker dio un tirón de orejas al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy por lo lejos que había llegado la situación. "Durante algún tiempo, pedí al presidente del Gobierno español que tomara iniciativas para que la situación en Cataluña no llegara a donde está ahora", declaró el luxemburgués. Juncker, que ya había manifestado su malestar con Rajoy en ocasiones anteriores, al igual que lo hizo el portavoz de la canciller alemana, quien la pasada semana resaltó que "la misión de un jefe de Gobierno es mantener el orden constitucional".

El exprimer ministro luxemburgués se mostró ayer "preocupado" por el desafío independentista de Catalaña y por el hecho de que la búsqueda de una identidad propia lleve a muchos a pensar que esa identidad "es incompatible" con la de otros.

El Ejecutivo comunitario informó, mientras tanto, de que Juncker recibirá el próximo jueves al líder del PSOE, Pedro Sánchez, en un encuentro previo al inicio del Consejo Europeo de los días 19 y 20, en el que se espera abordar la crisis de Cataluña. El portavoz de la Comisión Europea Alexander Winterstein confirmó ayer que la cita tendrá lugar el jueves 19 por la mañana y, al ser preguntado sobre si en la reunión se hablaría de Cataluña, respondió que "no le sorprendería que así fuera" y que abordarán "cuestiones de interés común". Winterstein añadió que Juncker "tiene sus puertas abiertas" y que "se reúne con políticos de toda Europa y de todos los partidos".

En los últimos años, el presidente de la CE ha mantenido encuentros con varios líderes autonómicos españoles, como el vasco Íñigo Urkullu o el valenciano Ximo Puig, aunque no ha llegado a recibir al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

El pasado enero, el president visitó Bruselas pero no solicitó una entrevista con Juncker, quien no le había recibido en mayo de 2016, en aquella ocasión aludiendo "problemas de agenda".

Sánchez tiene previsto el próximo jueves, tras el encuentro con Juncker, asistir al tradicional encuentro de líderes socialdemócratas europeos previo a la cumbre europea de jefes de Estado y Gobierno, que se celebrará bajo el título Construyendo juntos el futuro progresista. La presencia de Sánchez está anunciada junto con el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, entre otros varios líderes europeos socialistas.