La ANC ve coherente la respuesta de Puigdemont al requerimiento del Gobierno

El presidente la ANC, Jordi Sànchez, ha calificado este lunes de coherente la respuesta del presidente del Govern, Carles Puigdemont, al requerimiento del Gobierno central, y ha asegurado que la "responsabilidad histórica" será del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, si finalmente se aplica el artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía de Catalunya.

"La carta es coherente con lo que se comprometió el presidente Puigdemont el día 10 en el Parlament", ha destacado en declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press antes de declarar en la Audiencia Nacional como investigado por un delito de sedición en las protestas contra las detenciones por el 1-O.

Sànchez ha asegurado que "si el Estado decide romper las vías de diálogo la responsabilidad histórica será suya", y ha pedido a los catalanes que estén tranquilos porque se respetará el resultado del referéndum del 1 de octubre.

Según la ley del referéndum, del resultado del 1-O se desprende que debe declararse la independencia en el Parlament, si bien Puigdemont ha pedido suspender sus efectos para dar un margen de dos meses al diálogo con el Gobierno central.

Sobre su declaración en la Audiencia Nacional y su posible encarcelamiento, ha dicho que no está dispuesto a ser "moneda de cambio: No hay base material, jurídica ni procesal para que hoy no volvamos a casa".