El Govern tiene un plan para que Cataluña siga en la UE aunque se declare independiente

El Govern cuenta con que Cataluña seguiría dentro de la UE y de la zona euro después de declarar la independencia, un escenario en el que recomienda crear un Banco Central de Cataluña (BCC) "como autoridad monetaria del nuevo país", con una plantilla de 500 empleados.

Estas previsiones y otras obran en un documento elaborado por el departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, que dirige Oriol Junqueras y gestionan sus colaboradores más estrechos, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, dos de los 15 detenidos en la operación lanzada por la Guardia Civil los días 20 y 21 de septiembre para desarbolar la logística del 1-O.

Ese documento, al que han tenido acceso Europa Press y Efe, detalla cómo sería la situación de la economía catalana en una hipotética república. En el se detalla cómo una Cataluña que haya proclamado formalmente su independencia difícilmente quedaría fuera de la UE y del euro, ya que "solo" puede ser expulsada de la Unión "si España la reconoce primero como Estado independiente".

"Pero ello significaría que hay un acuerdo entre Cataluña y España porque el reconocimiento proviene de un acuerdo. Pero si hay un acuerdo de reconocimiento, ¿qué sentido tiene expulsar a Cataluña de la UE? No beneficia a nadie, al contrario, perjudicaría gravemente a España", se razona en el escrito.

El Govern va todavía más allá: haya acuerdo o no con España y la UE, la continuidad dentro del espacio económico europeo se puede garantizar a través de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).

"Probablemente Europa no ponga la alfombra roja a Cataluña desde un primer momento, quizá Cataluña no se verá representada en las instituciones europeas desde el primer día, pero seguro que se encuentra la manera de no perjudicar ni las exportaciones ni las multinacionales europeas establecidas en Cataluña", subraya el texto.

Para el Govern, pues, el escenario de referencia ante una eventual independencia unilateral, "el más probable y deseable", es la permanencia de Cataluña en la UE, bien de manera automática o después de un proceso de negociación simplificado, y la permanencia en el euro.

El documento indica asimismo que una Cataluña independiente vería mejorada su posición financiera, no sólo porque "no faltarían bancos" sino porque sería necesario crear el Banco Central de Cataluña (BCC) que aportaría "beneficios considerables a la economía", que el Govern cuantifica en unos 500 millones de euros anuales netos.

El BCC, cree el Ejecutivo catalán, ejercería la supervisión de la solvencia de las entidades financieras, contribuiría al mantenimiento de la estabilidad de precios y actuaría como parte integral del Sistema Europeo de Bancos Centrales.

Los responsables de la Conselleria también restan importancia a la decisión de muchas empresas de trasladar su sede fuera de Cataluña por la situación política. Aseguran que este movimiento responde al deseo de las compañías de tener "plena cobertura legal durante el proceso de transición, para después posiblemente revertirlo" y recuerdan que actualmente estas empresas apenas pagan impuestos a las autoridades autonómicas.

Respecto a la banca, el escrito remarca que los depósitos de todas las entidades financieras en Cataluña "están plenamente garantizados" y que "no hay ningún riesgo de perder los ahorros".