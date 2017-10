Puigdemont señala la democracia y la paz como "inspiradores" de sus decisiones

Enigmático, más que ambiguo, Carles Puigdemont avanzó ayer que la paz y la democracia "inspirarán" sus próximas decisiones; la primera, antes de las 10.00 horas de hoy, contestar al requerimiento del Gobierno y decir si el martes pasado declaró la independencia de Cataluña. El presidente catalán no dio ni una pista más y se cuenta con que agotará el plazo. Sin embargo, como tocaba ofrenda floral ante la tumba del presidente de la Generalitat republicana Lluís Companys, coincidiendo con el 77 aniversario de su fusilamiento, Puigdemont aprovechó para ensalzar la democracia y el civismo frente "a la bajeza del franquismo".

Y posando al lado de todos sus consejeros, no se privó de trazar similitudes entre la dictadura y el PP cuando recordó que Companys fue fusilado "en nombre del orden y de la legalidad establecida", y reprochó al partido de Mariano Rajoy que siga "banalizando este crimen, mientras elige como compañeros de manifestación a los que alzan el brazo para hacer el saludo fascista".

Él, en cambio, actuará siempre en sentido opuesto al del PP, guiado por el "respeto obligado" a los oponentes políticos y a quienes piensan distinto, porque Cataluña "es un pueblo que busca la paz", su libertad y la preservación de la democracia.

El de ayer fue el primer acto público de Puigdemont desde el pleno del martes. Ese día el president propuso a la Cámara autonómica dejar "en suspenso" una declaración unilateral de independencia (DUI), tras haber afirmado segundos antes: "Asumo, al presentar los resultados del referéndum ante el Parlament y nuestros conciudadanos, el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república". A la vista de la decisión que Puigdemont debe tomar hoy, su partido, el PDeCAT, abogó por la "unidad sin fisuras". Fue la respuesta de la coordinadora general, Marta Pascal, a la exigencia de la CUP de celebrar esta semana un pleno extraordinario para que la Cámara autonómica proclame la independencia.

Pascal no se anduvo por las ramas: "No seremos nosotros quienes abramos un debate sobre si se ha de hacer un pleno o no; es momento de unidad y de tener una posición unánime, no de generar debates públicos". El vicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, se sumó a esta petición de unidad, que hay que "cuidar" porque "permite cumplir el mandato". Y "siempre que sea posible, desde la voluntad de diálogo, al menos con el mundo".

En respaldo de Puigdemont, la diputada "cupera" Gabriela Serra dijo que si Puigdemont "tiene que acabar como Companys, habrá muchos más. Esperamos que no pase nunca, pero si pasa no estaría sólo". No obstante insistió en la exigencia de la CUP de que "se abra el proceso constituyente". Serra no ve "más posibilidad de diálogo" hasta que éste pueda darse entre "el presidente de la república catalana y el presidente de la monarquía borbónica".

Por parte del Gobierno, el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, reclamó a Puigdemont que su respuesta contenga "hechos reales", no "palabras vacías que suenen bien", y el de Fomento, Íñigo de la Serna, le pidió que "no traicione" a Cataluña y diga claro "que "no declaró la independencia".

En este contexto, el mayor de los Mossos d'Escuadra, Josep Lluís Trapero, y los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, volverán a declarar hoy ante la Audiencia Nacional, imputados por sedición, a la vista de un segundo atestado policial que acusa a la Policía catalana de "inacción" en los disturbios del 20 de septiembre y durante el 1-O.