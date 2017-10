La CUP ya no ve necesario que el Parlament vote para "proclamar la república"

La CUP ya no ve "imprescindible" una votación en el Parlament para "proclamar la república", algo que creen que puede hacerse "en los próximos días". Su diputada Mireia Boya consideró ayer que la independencia de Cataluña es "una necesidad básica e ineludible" y apuntó que están trabajando con Junts pel Sí (JxS) para hacerla efectiva en los próximos días: "Se encontrarán la república proclamada cuando vengan a por nosotros".

El presidente del Grupo de JxS, Lluís Corominas, confirmó que trabajan "con paso firme" con la CUP para avanzar en "la concreción parlamentaria de los efectos vinculantes del referéndum del 1 de octubre", que consisten en "hacer efectiva la república".

"Por mucho que nos peguen y nos encarcelen, seguimos de pie. Nosotros hemos venido aquí a hacer lo que hemos venido a hacer, y no cambiaremos por mucho que nos repriman", advirtió. La diputada de la CUP no quiso concretar "cómo y cuándo" se proclamará la república para evitar la "represión" del Estado, pero precisó que "se puede hacer con muchas fórmulas" y que "no es imprescindible" votarlo en el Parlament.