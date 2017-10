La presidenta del Parlament: "No daremos ni un paso atrás"

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, considera que el presidente Rajoy "ha traspasado todos los límites" con el anuncio de un "golpe de Estado de facto" al aprobar unas medidas al amparo del artículo de 155 de la Constitución con las que "caen en la más flagrante inconstitucionalidad" y que "no permitiremos". En una declaración institucional en la Cámara catalana, Forcadell apuntó que a las medidas acordadas en el Consejo de Ministros "no les acompañan ni la legalidad, ni la legitimidad política", ni cuentan "con el apoyo de una mayoría de los catalanes". La respuesta del Gobierno es una "enorme irresponsabilidad política", según Forcadell, quien garantizó que "no daremos ni un paso atrás" y se comprometió a "defender la soberanía del Parlament" ante "el ataque más grave a las instituciones catalanas".