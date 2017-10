El independentismo descarta convocar elecciones para frenar la intervención

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, descarta la convocatoria de elecciones en Cataluña para frenar la intervención del Gobierno central al amparo del artículo 155 de la Constitución, que supondrá, entre otras medidas, su destitución y la de sus consejeros. El independentismo, desoyendo las múltiples voces que instan a llamar a las urnas para dar un desenlace al conflicto, definirá a lo largo de los próximos días su respuesta a la decisión del Ejecutivo de Rajoy de asumir de forma directa el poder y el control de la administración catalana.

El Govern no tiene "sobre la mesa" la convocatoria de elecciones, aseguró ayer Jordi Turull, portavoz del Ejecutivo catalán, quien anticipa que el Ejecutivo actuará en "la defensa a ultranza de las instituciones catalanas democráticamente escogidas y la culminación del mandato del 1 de octubre".

Entre quienes presionan a Puigdemont para que ofrezca una salida al conflicto que evite la caída de su Ejecutivo, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, responsabilizó ayer al presidente de la Generalitat de tener en su mano la activación o no del artículo 155.

El viernes se presenta como un día determinante y cabe la posibilidad, a tenor del calendario que comience a perfilar hoy la junta de portavoces de la Cámara catalana, de que se desarrollen en paralelo el pleno del Senado, en el que se abrirá la puerta a la aplicación de las medidas del Gobierno en Cataluña, y la sesión en la que el Parlament dará respuesta a las mismas. Puigdemont pidió en la noche del sábado la convocatoria de la Cámara catalana, cuyas potestades quedarían recortadas al aplicar el artículo 155 en los términos aprobados por el Consejo de Ministros, para debatir sobre lo que considera una ataque abierto contra el autogobierno.

A falta de concretar el formato de la sesión, no resulta descartable que del próximo pleno del Parlament salga la declaración de independencia, aunque Puigdemont no la citase en su intervención. En el ámbito del soberanismo existe una amplia coincidencia en activar la declaración de independencia como contestación a la intervención del Gobierno. "La república no es solo una opción, es una absoluta necesidad de supervivencia", afirmaba ayer el consejero de Exteriores de la Generalitat, Raül Romeva.