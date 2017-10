Maza no descarta pedir prisión para Puigdemont si declara la independencia

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha dicho esta tarde que no descarta solicitar prisión para el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, si declara la independencia de Cataluña.

"Lo que a mí me extraña y me sorprende es que sorprenda esto", ha señalado para añadir que "si hay algo que la Fiscalía entiende que está dentro del Código Penal y es un hecho delictivo, es lógico que se persiga". "Me parece lo más natural del mundo", ha apuntado.

Así se ha manifestado a los medios Maza tras intervenir en la inauguración del Programa de Innovación en Ciberseguridad 2017-2018 junto al magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

Preguntado sobre si la declaración de independencia es una medida suficiente para solicitar cárcel para Puigdemont, el fiscal general del Estado ha indicado que "los hechos son tan complejos" que no sabe si este "hecho concreto sería determinante".

Sí que ha asegurado que "este hecho supone un acto de gravedad importante que tiene su relevancia".

Ya por la mañana, y en el programa Espejo Público de Antena 3, Maza ha dicho que tiene un procedimiento planeado contra Puigdemont, pero está esperando a que la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela le tome declaración.

"Cuando se produzca esa declaración", tomarán las medidas correspondientes "respecto a los delitos" que pueden imputar al presidente de la Generalitat, según ha informado Antena 3.

Maza ha especulado que deberían ser "los Mossos d'Esquadra los que procedan a su detención" y si ellos se negaran "tendrían que ser suplidos por otras fuerzas de ámbito nacional".

Sobre la imputación de más Mossos, ha indicado que no se lo han "planteado en absoluto", mientras que en relación al mayor de este cuerpo, Josep Lluís Trapero, ha señalado que han optado por "plantear ante la magistrada la nueva situación y seguir insistiendo en las medidas cautelares".