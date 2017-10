El PSOE avisa de un "frente amplio" para acabar con el modelo constitucional

"Estamos viendo cómo algunos grupos políticos establecen estrategias, algunas de ellas muy preocupantes, que afectan a nuestro sistema". En estos términos alertaba ayer secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, de los peligros que entraña la coincidencia de los nacionalistas y sectores de la izquierda, en concreto Podemos, que pueden fraguar un "frente amplio" orientado a cuestionar "todo el sistema institucional" alcanzado en 1978.

Ábalos puso como ejemplo de su afirmación el apoyo Podemos en el Congreso de los Diputados a la protesta con carteles pidiendo la libertad de los presidentes de Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. "No banalicemos. Esto afecta a toda España", dijo. El secretario de Organización defiende el respaldo de su partido a la intervención del Gobierno en Cataluña porque los socialistas no pueden "ser tibios ni comprensivos con todo el mundo". "No somos mediadores en el conflicto, somos actores, somos una parte y defendemos un proyecto y un modelo que se llama España", afirmó ayer.

Frente a la críticas desde sectores Podemos por su respaldo al Gobierno de Rajoy, Ábalos afirmó que "ya sabemos el PP lo corrupto que es pero hay que estar al servicio del Estado que hemos promovido nosotros, porque el PP está abrumado por la corrupción y no ha hecho nada durante años".

Las palabras de Ábalos no consiguen tapar la crisis abierta entre los socialistas catalanes por el alcance de las medidas que el Gobierno impondrá en la comunidad autónoma con el respaldo del PSOE y Ciudadanos. El presidente del PSC y alcalde de Lérida, Àngel Ros, aseguró ayer que su partido intentará "hasta el último minuto" que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, convoque elecciones u ofrezca un pacto de Estado en el Senado.