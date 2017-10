La CUP dice que el Govern estudia convocar elecciones

El diputado de la CUP Carles Riera ha asegurado hoy que, en estos momentos, sobre la mesa del Govern hay dos posibles escenarios: la "determinación" de declarar la independencia y la convocatoria de elecciones, posibilidad esta última a la que su partido se opondrá "frontalmente".

En rueda de prensa en la sede de la CUP, Riera ha advertido al Govern de que unas elecciones autonómicas anticipadas serían un "arma nuclear" contra el proceso independentista que situaría a los catalanes en un escenario de "sumisión" y, por contra, se ha ofrecido a asumir la "corresponsabilidad" y los "riesgos" necesarios derivados de la declaración de independencia y de la proclamación de la "república catalana".

Riera ha subrayado que la convocatoria de unos comicios en Cataluña serían el "peor y el más negativo de los escenarios", al que la CUP se opondría "frontalmente".

"Es un arma nuclear para acabar el proceso independentista e invalidar el 1 de octubre" y situaría a los catalanes en un escenario de "derrota, de sumisión y de vasallaje", porque las elecciones se celebrarían en un contexto de "dictadura y de suspensión de la democracia" en Cataluña, ha argumentado el diputado autonómico de los anticapitalistas.

Además, ha alertado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que si convoca elecciones se encontrará en un "escenario de absoluta soledad" en el que "no le seguirán los independentistas".

Ha asegurado que el Estado trata a Cataluña como a una "colonia" y, en este contexto, ha advertido al Govern de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy aplicará "igualmente" el 155 aunque Puigdemont convoque elecciones en Cataluña, porque pretenden "recentralizar y españolizar el país".

Por contra, Riera ha garantizado que si se opta por la declaración de independencia y la proclamación de la república catalana la CUP "estará a todas, y asumirá cualquier compromiso, responsabilidad, corresponsabilidad y los riesgos que ellos supongan, sin ningún límite".

Preguntado si la CUP se ha ofrecido para formar parte de un gobierno de concentración, el diputado de la CUP ha dicho que no, pero ha insistido en que los anticapitalistas se pondrán a "disposición del país y de sus instituciones" como el Govern, el Parlament y los ayuntamientos "asumiendo los riesgos necesarios a nivel de corresponsabilidad".

Respecto a si en el pleno de este jueves en el Parlament podría incluirse la declaración de independencia, Riera ha recordado que el objetivo de este es valorar las consecuencias del 155, aunque ha defendido que "se ratifique cuanto antes" la DUI (Declaración Unilateral de Independencia) en la cámara catalana.

Por otro lado, la CUP ha anunciado que esta semana iniciará encuentros en el ámbito municipal para hacer "efectiva la nueva legalidad catalana" tras una hipotética proclamación de la "república catalana".



Turull no aclara si se convocarán elecciones

Mientras, el portavoz del Govern, Jordi Turull, no ha aclarado este martes si el Ejecutivo contempla convocar elecciones en los próximos días para evitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución que interviene la autonomía de la Generalitat.

"Las deliberaciones del Govern son secretas. No contestaré para no entrar en especulaciones", ha dicho Turull, y ha defendido que ahora el protagonismo principal para responder al 155 lo tiene el Parlament, no el Govern.



Batería de recursos para frenar el 155

Por otra parte, Turull ha anunciado una batería de recursos jurídicos para intentar frenar la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Tras su reunión de hoy, la primera "bajo la amenaza" de la aplicación del 155, según ha denunciado Turull, el Govern ha acordado la "respuesta jurídica", con la intención de "agotar las vías internas", antes de acudir a instancias internacionales.

De entrada, el Govern pedirá un informe al Consejo de Garantías Estatutarias, al entender que las medidas que plantea el Ejecutivo de Mariano Rajoy "sobrepasan todos los limites" legales.

La solicitud del informe será el paso previo a plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional (TC).

Una vez el presidente de la Generalitat reciba el requerimiento del Senado para que plantee sus alegaciones, se interpondrá un recurso de amparo ante el TC por una cuestión de plazos, de formas y de fondo, ha explicado Turull.

Ante el Tribunal Supremo, se presentarán recursos por la vía contencioso administrativa para "declarar nulo" el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado sábado para desarrollar el 155, porque "sobrepasa" lo que dice la Constitución.

Además, se pedirán "medidas cautelarísimas" para que se suspenda el acuerdo del Gobierno del Estado, que incluye el cese de todos los miembros del ejecutivo catalán.

Precisamente, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y cada uno de los consellers, ha añadido Turull, presentarán "de manera individual" un recurso contencioso administrativo para proteger sus "derechos fundamentales".

Según Turull, las medidas que el Gobierno central ha trasladado al Senado "contravienen" las elecciones catalanas de 2015 y el posterior nombramiento del presidente de la Generalitat y de sus consellers.