La Fiscalía concluye que Correa creó una red "duradera" de sobornos a cargos del PP

La Fiscalía Anticorrupción subrayó ayer ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a los 37 acusados por participar en la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) que la red corrupta era "una actividad duradera para delinquir" y apropiarse de fondos públicos a través de mantener el contacto con algunos cargos públicos del PP y el pago de comisiones de un "3 o 4%".

La fiscal Concepción Sabadell destacó, durante la exposición de su informe de conclusiones, que tras una "ardua y compleja instrucción" de la causa, "y no menos complejo juicio", quedó acreditado que la trama de corrupción llevada a cabo por el Grupo Correa "no es un hecho aislado" y que los "hechos han sido probados, contrastados". Según recalcó, el propio cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, la trama consistía en un "sistema" para conseguir adjudicaciones públicas a cambio de pagar comisiones de un "tres o cuatro por ciento" a altos cargos públicos. "No es un hecho aislado, es una actividad duradera para delinquir", resaltó.

Se trataba, según la Fiscalía, de conseguir "contratos públicos a cambio de sobornos a funcionarios y autoridades del PP", y precisó que a través de estos contactos de la red corrupta se "apropiaron de fondos públicos". Para Anticorrupción quedó probado que la Gürtel buscaba un "enriquecimiento con el abuso de las funciones públicas de algunos de los acusados".

Entre ellos se encuentran exalcaldes populares como Guillermo Ortega (Majadahonda) y Jesús Sepúlveda (Pozuelo de Alarcón); el extesorero del PP Luis Bárcenas; o el exsecretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo, considerado número dos de la trama. "Una actuación aún más reprochable" si se tiene en cuenta que las entregas de dinero a "cargos públicos" provenía del dinero que la trama estaba "gestionando" con estos negocios, añadió Anticorrupción.

Tras todo esto, la fiscal Sabadell afirmó que "se eliminó el trato justo y equitativo que merecían otras empresas", ya que al adjudicarse los contratos públicos a las empresas de Correa "se anuló por tanto cualquier posibilidad de competencia real".

A la sesión de ayer, la número 114, asistieron todos los acusados, después de que el tribunal les obligase a escuchar los alegatos finales de todas las partes. Desde que comenzaron los interrogatorios en febrero, los 37 procesados tuvieron autorización para ausentarse de casi la totalidad de las sesiones celebradas, a no ser que la jornada estuviese directamente relacionada con alguno de ellos.

La Fiscalía centró parte de su exposición en explicar por qué las nulidades planteadas por las defensas no deben ser tenidas en cuenta, pues, a su juicio, no tienen "fundamento". Casi la totalidad de ellos aseveraron que este procedimiento penal no es válido porque se ha vulnerado la cadena de custodia del pendrive incautado al presunto contable de Gürtel, José Luis Izquierdo; al igual que no se ha podido acreditar la autenticidad de las grabaciones aportadas por el denunciante del caso y exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas, también acusado.

Asimismo, resaltaron que el procedimiento no podía haber seguido adelante cuando el entonces juez instructor Baltasar Garzón fue retirado de la carrera judicial por prevaricación al ordenar grabar las conversaciones que mantuvieron los acusados durante su estancia en prisión con sus abogados e insistieron en que se apliquen atenuantes por la dilaciones indebidas, ya que la causa se está juzgando nueve años después de que se destapase la trama de corrupción.

Precisamente, sobre las dilaciones indebidas, la representante del Ministerio público dijo que deben ser "descartadas" porque la duración de la investigación ha ido en "proporción" a la complejidad de la causa. En este sentido, hizo hincapié en que se realizó una actividad "intensa" de naturaleza económica y financiera" tanto en España como en países extranjeros a los que se les ha pedido documentación y emitido comisiones rogatorias. Es más, puntualizó que no hubo prácticamente "semana" durante la instrucción de la causa Época I: 1999-2005 de la trama Gürtel en que "no se haya presentado algún informe o dictado alguna resolución" y que no hayan sido "recurridas" por las defensas de los acusados.

Por último, reprochó que alguno de los acusados, como es el caso del exasesor exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, Pedro Rodríguez Pendás, haya insinuado que la Fiscalía "subcontratase" a los peritos que han presentado sus conclusiones durante el procedimiento y en la vista oral. "Esperamos que no se repitan en este trámite valoraciones semejantes", concluyó, al mismo tiempo que instó al tribunal que valore las consecuencias y responsabilidades de dichas manifestaciones.