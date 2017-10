Iceta: "Nadie quiere la aplicación del artículo 155"

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha negado que pueda haber una ruptura en el PSC ni discrepancias con el PSOE sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que "ningún socialista quiere", y exigió ayer diálogo al presidente catalán, Carles Puigdemont, o bien que convoque elecciones ya.

Tras la reunión de la ejecutiva, Iceta compareció ante la prensa, con la presencia de dirigentes del PSC como la número dos del partido y alcaldesa de L'Hospitalet, Núria Marín, la líder del PSC en el Congreso, Meritxell Batet, el secretario de Organización, Salvador Illa, o la portavoz en el Parlament, Eva Granados.

Después de la dimisión de la alcaldesa Núria Parlon de la ejecutiva del PSOE por su rechazo al 155, oposición a la que se unieron diversos alcaldes o el exlíder del PSC Raimon Obiols, Iceta fue contundente: "No habrá una ruptura del PSC, porque estamos unidos en las ideas básicas de que no queremos que las instituciones catalanas sigan en la ilegalidad, ni que una minoría se imponga a una mayoría, ni que el proceso independentista arrase con todo".

"Tanto en el PSC como en el PSOE hay ganas de diálogo y de acuerdo, así como de evitar el peor de los escenarios. Y nos movemos todos en esa dirección, no hay discrepancias", aseguró Iceta, que admitió que "hay gente [del PSC] que ha manifestado que no quiere el 155", y recordó que él seguirá intentando que no se produzca esa aprobación por parte del Senado.