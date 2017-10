La CUP confirma que el Govern tiene "sobre la mesa" la convocatoria de comicios anticipados

El diputado de la CUP Carles Riera reveló ayer que el Gobierno de Carles Puigdemont sopesa convocar elecciones anticipadas en Cataluña, una alternativa a la que, advirtió, su partido se opondrá "radicalmente". Para Riera, esa opción "es el arma nuclear para acabar con el proceso de independencia catalán".

"Nos consta que está sobre la mesa del Govern. Hay una propuesta de convocar elecciones autonómicas", dijo sin rodeos el diputado "cupero" al ser interrogado sobre la cuestión. Y prosiguió con los denuestos. "Sería un acto de sumisión, de vasallaje. Nos tratan como una colonia", denunció, emplazando a Puigdemont a declarar la independencia.

En cambio, el portavoz del Govern, Jordi Turull, no dio pistas cuando se le preguntó acerca de lo afirmado por Riera. "Las deliberaciones del Govern son secretas. No contestaré para no entrar en especulaciones", dijo Turull.

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, advirtió que miembros del Govern pertenecientes al PDeCAT y también a ERC están "rotos por dentro" y "no están de acuerdo" con la marcha de los acontecimientos en Cataluña, por la "rotura de la convivencia" que se está produciendo. Según la Ministra, consejeros como Santi Vila, del PDeCAT, han acudido a "algunas cenas" y explicado que "probablemente él y algún consejero" más dimitirán si se convoca un Pleno para hacer efectiva la DUI.