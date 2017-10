Luisa Carcedo: "Si la Generalitat convoca comicios es la vuelta al marco constitucional"

"Espero que no haya que celebrar el pleno del Senado del viernes porque la Generalitat convoque antes elecciones autonómicas conforme a la Ley Orgánica de Régimen Electoral General". María Luisa Carcedo reveló ese deseo ayer tras de la primera reunión de la comisión del Senado creada ad hoc para la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

La senadora aún confía en que se pueda evitar "la deriva, la fuga a no se sabe dónde" de las instituciones catalanas, encabezadas por su presidente, Carles Puigdemont, advierte que ante esta crisis "no caben bromas" y defiende que "coincidir en la defensa de la Constitución no es apoyar al Partido Popular".

Dolores Carcedo es la portavoz adjunta de la comisión del Senado, que ayer estableció la hoja de ruta para el pleno del próximo viernes. En esa primer a reunión, los senadores de los partidos catalanistas, ERC y PDeCat plantearon batalla con la fecha prevista para la ponencia y las alegaciones que se sustanciarán este jueves.

Tanto ERC como el PDeCat quieren que el dictamen y la comisión, ante la que la Generalitat puede formular sus alegaciones, tengan lugar hoy ya que el jueves está prevista la celebración de un pleno en el Parlament catalán, donde se pretende dar respuesta política a la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno de Rajoy.

"Si la Generalitat convoca elecciones dentro del marco de la Loreg y no de la ley de transitoriedad, supondrá la vuelta al marco constitucional y no sería necesario el pleno de este viernes", precisó la senadora socialista, quien indicó en que el Ejecutivo catalán dispone de margen más que sobrado para reconducir "su deriva" ya que en la comisión de ayer "se ha requerido a la Generalitat para que mande sus alegaciones y a los representantes que estime". El plazo para la presentación de alegaciones finaliza este jueves, a las diez de la mañana.

Carcedo defendió "con ardor" la posición del PSOE con su apoyo a la aplicación del artículo 155 en Cataluña y salió al paso de los reproches lanzados desde Podemos con el argumento de que Pedro Sánchez "ha pasado del no es no al sí es sí" con Rajoy.

Para la senadora "no caben bromas ante un asunto básico porque el PSOE tuvo un papel fundamental en la Constitución de 1978. Nos tomamos muy en serio la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho que ha permitido la etapa de mayor estabilidad institucional y de los derechos de los españoles, que se basan y están protegidos por las leyes. Podemos sabrá lo que hace". María Luisa Carcedo subraya que "coincidir con el PP en la defensa de la Constitución y del Estado de Derecho no es apoyar al Gobierno de Rajoy. Hay que diferenciar entre la defensa de la legalidad y los derechos de los ciudadanos y el proyecto político, donde estamos haciendo una oposición radical, igual que en 1978".

A juicio de la senadora asturiana, "Podemos sabrá lo que hace pero sin la Constitución, que costó mucho, está el abismo y el vértigo".