Oriol Junqueras: "No hay más opción que proclamar la República"

El vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, ha asegurado a The Associated Press que el Gobierno español no les ha dejado ninguna otra opción que "proclamar la República".



Junqueras, que ha aclarado que hablaba en nombre de su partido (ERC), ha señalado que están trabajando "para construir una república, porque entendemos que hay un mandato democrático" derivado del referéndum ilegal del 1-O.







The Latest: Catalonia's vice president says Spain giving separatists 'no other option' but to push for independence. https://t.co/WKIZyTn2Cn „ The Associated Press (@AP) 25 de octubre de 2017

JxSí se reitera en la independencia

El grupo de JxSí en el Parlament ha mantenido este miércoles por la tarde una reunión en que se han reiterado en declarar laEl presidente y la portavoz del grupo, Lluís Corominas y Marta Rovira, se lo trasladarán este mismo miércoles en la Generalitat al presidente, han explicado fuentes asistentes al encuentro.Las mismas fuentes han explicado que no se ha hablado de elecciones de ningún tipo y que algunos han defendido no votar la declaración de independencia en el pleno que comienza este jueves, mientras otros han apostado por votar -a través de propuestas de resolución-, es decir, la puesta en marcha de la ley de transitoriedad y de un proceso constituyente.Además, aseguran queante la estrategia del grupo de insistir en el diálogo con el Gobierno central, pero con la declaración de la independneica hecha como premisa."La estrategia habla de diálogo, pero dice: 'Pero tenemos que proclamar la independencia para hacer efectiva la voluntad de los catalanes expresadas en las urnas", han concluido.La misma hoja de ruta que han reafirmado este miércoles los diputados del grupo advierte de que, para evitar el 155 y hacer efectiva la independencia,, avisa de que esa resistencia no podrán hacerla ellos solos y propone hacerlo con la gente al lado.