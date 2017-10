La versión irónica del polémico vídeo de ´Help Catalonia´

La plataforma Societat Civil Catalana (SCC) ha difundido a través de sus redes sociales un vídeo que pretende responder de forma irónica al polémico vídeo de Òmnium Cultural titulado 'Help Catalonia', que pedía ayuda a la comunidad internacional ante la situación política de Cataluña.

La versión de Societat Civil se titula 'Help the Catalan nationalists!!' y comienza igual que el de Òmnium, con una joven explicando que está en "Barcelona, Cataluña, Europa" y que no dice la palabra "España" porque "nosotros, los nacionalistas catalanes -ironiza en su vídeo SCC- somos mortalmente alérgicos a esa palabra".

Posteriormente, en este vídeo se muestran imágenes de los Mossos d'Esquadra golpeando a civiles en manifestaciones y una actriz añade que ésa es la policía catalana durante la crisis económica, "usando un nivel de entendimiento nunca visto en un Estado aspirante a miembro de la Unión Europea".

También añade que los no nacionalistas catalanes "defienden la estúpida idea de que cambiar las fronteras, una decisión que afecta a toda la ciudadanía española, debería ser tomada por toda esa ciudadanía y no por nosotros solos".

La protagonista del vídeo defiende de forma irónica que el Govern "nunca ha hecho nada malo", si bien añade que se ha abolido la Constitución y el Estatut en Cataluña.

Posteriormente remarca que "lo importante es que nos apañamos para hacer el referéndum, y lo hicimos guay", mientras aparecen fotografías en el vídeo de una persona votando varias veces durante el referéndum del 1-0, que fue ilegal.

Además, la protagonista del vídeo asegura que el Gobierno español los "amenaza con chorradas como recuperar el orden constitucional y el Estado de derecho", y sentencia que no lo permitirán.

El vídeo concluye con la frase "Europa no es nada sin nosotros", y añade que Cataluña "pronto dejará de ser parte de España para ser parte de la Unión Europea" y compartir "esos valores" con Europa.