Iceta pide a Puigdemont que no se rinda y Albiol le llama "liante profesional"

El líder del PSC, Miquel Iceta, se ha ofrecido este jueves al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a acompañarle al Senado si es para "pedir y ofrecer diálogo político" para encontrar una salida al conflicto político que se vive en Cataluña, y ha pedido que vaya a la Cámara Alta este viernes.

"Si usted decidiera ir, yo le acompañaría, sabiendo que probablemente su discurso no me gustaría. Pero si quisiera ir al Senado a pedir y ofrecer diálogo político me encontraría a su lado", ha proclamado en su intervención ante el pleno específico del Parlament sobre las consecuencias del 155.

Iceta ha dicho que está en manos de Puigdemont evitar el 155: o convocando elecciones o yendo al Senado, y le ha advertido de que si opta por declarar la independencia y dejar las instituciones fuera de la legalidad, la aplicación de este artículo será "inevitable".

El líder socialista ha ejercido de mediador en la últimas horas para intentar que Puigdemont convocara elecciones y que el Estado no aplicara el 155, y ha vuelto a intentarlo ante el pleno de la Cámara: "Yo no me puedo rendir y usted tampoco hasta el último momento. Está en sus manos".

Ha reivindicado que una enmienda presentada por el PSOE propone dejar sin efectos el 155 si el presidente catalán convoca elecciones dentro de la legalidad y le ha dicho que, si no lo hace, será el Govern el que pondrá en riesgo "el autogobierno" de Cataluña.

El líder socialista ha calificado de pésima la legislatura actual liderada por Puigdemont, pero también ha elogiado que el presidente se haya planteado este jueves por la mañana convocar estos comicios: "Hoy usted a dudado. Y puede que aún dude. Y lo quiero felicitar por la valentía de dudar".

Ha asegurado ser consciente de "la soledad, la incertidumbre y las presiones de todo tipo que está recibiendo" el presidente catalán, y le ha asegurado que hasta este viernes a las 10.00 horas tiene tiempo para reconsiderar su negativa de ir al Senado.

Elecciones para "otro rumbo"



Iceta ha opinado que unas elecciones catalanas son imprescindibles para que "los ciudadanos, si lo desean, puedan decidir otro rumbo y otro equipo" para liderar Catalunya, y ha concluido que el proceso soberanista sólo ha llevado a la división social y al deterioro de la economía.

También ha reprochado a los soberanistas que sólo pongan el foco en las consecuencias que tendría la aplicación del 155, cuando a su juicio hay que centrar el debate en "las causas": la voluntad del Govern de situar las instituciones catalanas fuera de la legalidad declarando la independencia.

Iceta ha centrado su intervención en el gobierno catalán, pero también ha tenido críticas por cómo ha afrontado el Gobierno central y el PP la situación de Cataluña: "Los pecados del PP, y que me perdone Xavier García Albiol -el líder popular en Cataluña-, no tienen perdón de Dios".

Albiol insta a Puigdemont a ir a Senado a "dar la cara"



Por su parte, el líder del PP Catalán, Xavier García Albiol, ha pedido al presidente catalán que vaya el viernes al Senado para "dar la cara" y poner "punto final" a su hoja de ruta independentista, y ha considerado que el Gobierno está "legitimado" para aplicar el artículo 155 de la Constitución.

En su intervención en el pleno del Parlament, Albiol ha calificado de "surrealista" e "insólito" lo sucedido hoy en Cataluña y ha calificado a Puigdemont de "liante profesional", de estar "instalado en la mentira" y que "para lograr sus objetivos no le importa la voladura de la convivencia en Cataluña".

"Tiene una última oportunidad y le pido que la aproveche. Esté a la altura de las circunstancias y, mañana a las 10 horas, preséntese en el Senado, argumente, dé sus motivos y dé la cara. Miquel Iceta dice que le acompañaría encantado. Yo también estoy dispuesto a acompañarle, pero durante todo el viaje le iré pidiendo que vuelva a la calma y respetar los derechos de todos los catalanes", ha dicho.

Pero Albiol ha acusado al Govern de "maltratar la Constitución, vulnerar el Estatut, arruinar la economía, romper la convivencia e intentar sacar a Cataluña de España y Europa", por lo que el Gobierno está "legitimado" para aplicar el 155.

"¿Qué alternativa tiene el Gobierno de España para recuperar la normalidad en Cataluña? Que se aplique mañana el 155 será responsabilidad de ustedes", ha dicho a los grupos independentistas.

En este sentido, ha admitido que la aplicación del 155 "no será fácil, será complicado, generará posiblemente incertidumbre, inseguridad, tensión y entraremos en una dimensión desconocida".

"Pero entre la alternativa de no hacer nada y que ustedes puedan avanzar en el proceso de ruptura, o que el Gobierno luche por mantener el autogobierno aplicando medidas que no van a ser fáciles, la opción es clara: apostar por la democracia, la seguridad y la convivencia con normalidad en Cataluña", ha recalcado.

Albiol ha alertado de que el proyecto independentista sólo supondrá "más paro, miseria y pobreza para Cataluña" y ha reivindicado a todos los catalanes "venidos de otras partes de España" a quienes Puigdemont, ha dicho, "quiere convertir en extranjeros" en sus lugares de origen. "¿Pero qué se ha creído?".

Y ha añadido: "Si ustedes piensan que les juzgará la historia, están equivocados. Les juzgará un tribunal de justicia. Pero la historia ya ha dictado sentencia. Y son culpables de una irresponsabilidad nunca vista" y de un "golpe a la democracia".

Tras tachar a Puigdemont de ser "pujolismo reconcentrado" con una "dictadura blanca para separar Cataluña del resto de España", le ha pedido que "ante este momento histórico, piense en los catalanes y en sus hijos. Usted está poniendo en riesgo no solo el presente, sino el futuro de una generación. Por una vez esté a la altura". EFE