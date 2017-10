Puigdemont renuncia a debatir en el Senado: "No perderemos el tiempo"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha renunciado finalmente a comparecer en el Senado, al considerar que el Gobierno de Mariano Rajoy tiene decidido de todas formas aplicar el artículo 155 de la Constitución, mientras que Junts pel Sí (JxSí) ya apuesta por declarar la independencia.



Pese a que su "voluntad" era comparecer este jueves por la tarde ante la comisión de 27 senadores encargada de tramitar las medidas del artículo 155, para defender sus alegaciones, Puigdemont ha decidido no viajar a Madrid, al interpretar que la decisión de intervenir el autogobierno catalán ya está tomada, por lo que su comparecencia en el Senado no tendría mayor utilidad.



En lugar de comparecer Puigdemont personalmente, el gobierno de la Generalitat enviará a la comisión del Senado un documento con sus alegaciones en contra de la aplicación del 155.



Desde su cuenta de Instagram, Puigdemont ha comentado: "No perderemos el tiempo con aquellos que ya han decidido arrasar el autogobierno de Cataluña. ¡Seguimos!".





No perdrem el temps amb aquells que ja han decidit arrasar l'autogovern de Catalunya. Seguim! #CatalanRepublic Una publicación compartida de Carles Puigdemont (@carlespuigdemont) el 25 de Oct de 2017 a la(s) 8:26 PDT

Mientras tanto, JxSí ha mantenido esta tarde en el Parlament una reunión de más de dos horas que ha servido para queante el pleno convocado para este jueves,Ante la aplicación del artículo 155, JxSí ha acordado adoptar una posición de "resistencia" y de "defensa del mandato recibido de los ciudadanos en el", consistente en "hacer efectiva la declaración de independencia", sin contemplar otros escenarios que se habían puesto sobre la mesa, como el de convocar elecciones, como habían planteado algunos miembros del Govern.