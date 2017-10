Rufián se acuerda de Judas para criticar a Puigdemont

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha rememorado la traición de Judas al comentar la previsible convocatoria de elecciones por parte del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.



"155 monedas de plata". Con este escueto mensaje en Twitter ha recordado Rufián la traición de Judas a Jesús que cuenta la Biblia, a cambio de treinta monedas de plata.



El portavoz de Esquerra ha cambiado esa cifra por la del 155, en alusión al artículo de la Constitución al que ha recurrido el Gobierno para restablecer la legalidad en Cataluña.





Si se confirman las elecciones catalanas en diciembre y sin DUI sería una gran noticia. Ni DUI ni 155. Diálogo y política es el camino. „ Alberto Garzón (@agarzon) 26 de octubre de 2017

, según fuentes del Govern, después de haberse reunido esta mañana con sus consellers y con los diputados de Junts pel Sí (JxSí) en el Parlament.Cristina Cifuentes ha afirmado que el artículo 155 no se activa con el fin de que se convoquen unas elecciones, sino para recuperar la legalidad, y ha dicho que ve "imposible" que un presidente y un Govern "deslegitimados" puedan celebrar unos comicios con todas las garantías constitucionales.En declaraciones en la sede de los populares de Madrid, la presidenta regional y del partido ha dicho queque ha decidido colocarse al margen de la ley y que está deslegitimado" haga peticiones "a la carta" sobre cómo se debe aplicar el 155, la Constitución o las leyes."Lo que tiene que hacer es volver a la ley, a la legalidad, a ly hacer cumplir, y volver a cumplir el propio Estatuto de Cataluña , que lo están incumpliendo", ha insistido Cifuentes.En esa situación en la que está Puigdemont "no está en condiciones de pedir ni de exigir, y mucho menos al Gobierno y al Senado, que apliquen la Constitución a su gusto".De igual forma, tampoco le parece válido quepuesto que tanto él como su Gobierno están "deslegitimados" y, además, no se pueden celebrar unos comicios en una situación de incumplimiento flagrante de las leyes y del Estatuto"."Si se celebran elecciones en el futuro, se tienen que celebrar con todas las garantías constitucionales que estable el sistema. ¿Cómo es posible plantear que un Gobierno deslegitimado pueda llevar a cabo unas elecciones con esas garantías? Es imposible", ha zanjado Cifuentes.Además, otros políticos han dado su opinión en las redes sociales sobre la ccomo

Unas elecciones en Catalunya no resolverán el problema, pero dificultarán aplicar el 155 y darán más tiempo para buscar el diálogo „ Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 26 de octubre de 2017

Báñez pide "responsabilidad"

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha pedido "responsabilidad, seriedad y prudencia" ante la posibilidad de unas elecciones en Cataluña y ha subrayado que los catalanes no se merecen que se "quiebre" el esfuerzo que se ha hecho para recuperar la economía y el empleo.



En declaraciones a los medios tras la entrega de los premios de la Fundación Integra, Báñez ha señalado que la Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña "están siendo protagonistas de la recuperación de empleo" y que los catalanes "no se merecen que ese gran esfuerzo se quiebre por la irresponsabilidad de un gobierno irresponsable".



Báñez también ha pedido "prudencia" ante un presidente de la Generalitat que dice "una cosa y la contraria en 24 horas".



"Pido responsabilidad, seriedad y pido prudencia en estos momentos", ha subrayado la ministra que ha recordado que la aplicación del artículo 155 es la respuesta del Estado de Derecho para recuperar la legalidad, la normalidad institucional y que no se quiebre la recuperación en Cataluña.