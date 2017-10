"Las ideas no son trapos sucios", replica Carolina Bescansa a Irene Montero

La diputada de Unidos Podemos Carolina Bescansa replicó ayer a la portavoz de su grupo en el Congreso, Irene Montero, "las ideas no son trapos sucios. Debatir abiertamente y acordar propuestas entre todas y todos es el ADN de Podemos". Bescansa contestaba así a la críticas que le llovieron desde el seno de su formación por dejar constancia de su discrepancia con la posición ante el desafío independentista. Bescansa sostiene que Podemos carece de "un proyecto político para España", y desearía que su partido "le hablase más a España y a los españoles y no sólo a los independentistas". La portavoz parlamentaria de Podemos, Irene Montero, reprochó a Bescansa que hiciera públicas estas discrepancias antes los periodistas y no en las reuniones internas. "Las ideas no son trapos sucios", replicó ayer Bescansa a Montero.

En la reunión del grupo parlamentario del miércoles por la tarde, Bescansa volvió a explicar su posición. Varios diputados expresaron su malestar, según fuentes de la dirección, por haber dado protagonismo a esas diferencias en un momento complicado de la situación política. El propio secretario general del partido, Pablo Iglesias, afirmó que "en los momentos duros hay que tener altura de miras" y apuntó a que, cuando Podemos ganó en Cataluña y Euskadi en las elecciones generales, "era fácil defender la plurinacionalidad". "Pero hay que demostrar ahora que es nuestra apuesta de país", subrayó el líder de Podemos, según fuente citadas por Efe.

Carolina Bescansa hizo sus manifestaciones después de que la dirección del grupo la apartase de la Comisión Constitucional del Congreso, que analizará la reforma de la Carta Magna, y optara por colocar en esa vocalía a Irene Montero, por entender que debían estar en ese órgano los miembros de la dirección elegidos por los inscritos. Pablo Iglesias y el diputado Íñigo Errejón son los portavoces de Unidos Podemos en ese foro parlamentario.