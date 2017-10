Declaración de la independencia en secreto

El Parlament declaró ayer la independencia de Cataluña. Pero lo hizo con una votación secreta, a propuesta del Grupo de Junts pel Sí (JxS) secundada por el de la CUP, que provocó una sonora bronca en el hemiciclo, donde la oposición nunca parece terminar de curarse de espantos.

La petición de votar en urna y por llamamiento, en vez de hacerlo por llamamiento y de viva voz, la formuló el portavoz adjunto de JxS, Roger Torrent, pero enseguida recibió el apoyo de la diputada cupera Anna Gabriel.

"Sabéis que nuestra cultura política queda muy lejos de votaciones secretas. Pero hay un grupo que nos lo ha pedido y daremos apoyo, por la cultura política antirrepresiva", explicó, didáctica, Gabriel, que aprovechó para recordar la "amenaza de querellas penales de más de 30 años de prisión", por el delito de rebelión, a las que se exponen los miembros del Govern y de la Mesa.

Con la maniobra de los diputados de JxS, que obtuvo la comprensión de los cuperos, se pretende evitar que esa misma amenaza pese también sobre los parlamentarios. Pero el ardid fue recibido con críticas de la oposición entre las que destacaron las del líder del PP catalán, Xavier García Albiol, que antes de abandonar la Cámara para no participar en la votación tachó a los diputados independentistas de "cobardes". Y no lo decía precisamente por los de la CUP.

En este clima de tensión y bochorno, similar al del pleno de los días 6 y 7 de septiembre, los 11 diputados de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQP) decidieron quedarse en el hemiciclo. Pero exhibieron, como ya ocurriera entonces mostraron a las cámaras el no marcado en su papeleta, pero los tres del Grupo que pertenecen a Podem (Albano Dante Fachin, Joan Giner y Àngels Martínez) mantuvieron oculto el sentido de su voto. Los letrados del Parlament advirtieron que dicha resolución no sólo no podía ser votada, sino que ni siquiera podía ser admitida a trámite por la Mesa. Sin embargo, como en otras ocasiones -así en el pleno de los días 6 y 7 de septiembre, cuando se aprobaron la ley para dar cobertura al referéndum del 1-O y la de transitoriedad jurídica-, el órgano de Gobierno de la Cámara hizo caso omiso del apercibimiento de los letrados, esta vez muy serio.

Entre los puntos de la resolución clave que sí se votaban, el Parlament insta al Govern a aprobar los decretos y resoluciones que sean necesarios para desarrollar la ley de transitoriedad jurídica -que crea un "marco legal catalán"-, empezando por la "expedición a la ciudadanía" de los documentos de identidad catalanes.

Se propone impulsar un "tratado de doble nacionalidad" con el Gobierno de España, promover "ante todos los Estados e instituciones el reconocimiento de la república catalana" y establecer el "régimen de integración en la administración de la Generalitat" de todos los funcionarios -salvo que renuncien a ello- que hasta ahora prestaban sus servicios en la administración general del Estado en Cataluña.

Se insta a adoptar las medidas necesarias para el "ejercicio de la autoridad fiscal, de la seguridad social, aduanera y catastral" y para la creación de un "banco público de desarrollo al servicio de la economía productiva", así como de un "Banco de Cataluña, con las funciones de banco central".

También se plantea "abrir un periodo de negociaciones con el Estado español" para abordar la "sucesión del Estado catalán mediante un acuerdo, en derechos y obligaciones de carácter económico y financiero".

Asimismo, la resolución llama a "elaborar un inventario de bienes de titularidad del Estado español, radicados en el territorio nacional de Cataluña, a fin de hacer efectiva la sucesión en su titularidad", y a "elaborar una propuesta de reparto de activos y pasivos entre el reino de España y la república de Cataluña".

Por otra parte, el texto pide al Parlament abrir una "investigación para determinar las responsabilidades" del Gobierno central "en la comisión de delitos relacionados con la vulneración de derechos fundamentales, individuales y colectivos" para evitar que el 1 de octubre se celebrara el referéndum.