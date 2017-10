José Montilla, contra el secesionismo y la aplicación del 155, se ausenta para no votar

José Montilla, senador por el PSC a propuesta del Parlament y expresidente de la Generalitat, se ausentó ayer de la Cámara Alta en el momento de la votación de las medidas para la intervención del Gobierno en Cataluña. Su compañero de partido y expresidente balear, Francesc Antich, hizo lo mismo.

Montilla explicó después su postura por su condición de expresidente y por su rechazo tanto a las decisiones del secesionismo como a la intervención del autogobierno catalán. "Intento hacerme eco de los ciudadanos que dudan sobre la aplicación del 155. Con mi posición también quiero representarles", explicó el senador socialista. Su compromiso con la institución que presidió le obliga a actuar no sólo pensando en su formación política, sino también en los ciudadanos de Cataluña que no comparten la idoneidad del 155, añadió.

Votar en contra no era una alternativa válida porque supondría avalar "la actuación irresponsable de los que quieren romper la legalidad" y llevar a Cataluña a un "precipicio de incalculables consecuencias". José Montilla aseguró comprender las razones para la puesta en marcha del 155 y los argumentos de su partido para apoyar las medidas del Gobierno. Agradeció la confianza del PSC, que le dejó libertad total para decidir su postura ante sus especiales circunstancias, y consideró que lo ayer aprobado por el Senado es la "culminación de un despropósito" que no merecen los ciudadanos. "No teníamos que haber llegado hasta aquí, se podía haber evitado si Puigdemont convoca elecciones y si Rajoy hace gestos para facilitar esa vía", dijo.