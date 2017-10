La CUP no descarta presentarse elecciones del 21D pero lo decidirá su militancia

La portavoz de la CUP, Núria Gibert, ha expresado este domingo su apoyo sin fisuras al Govern destituido en aplicación del artículo 155, y, si bien ha dicho que no reconocen "ni rey ni virreina", no descartan presentarse a las elecciones catalanas del 21 de diciembre, decisión que tomará en todo caso su militancia.

En una rueda de prensa para valorar la actualidad política después de un encuentro de concejales y cargos electos de la CUP, Gibert ha sido preguntada sobre si los cuperos aceptarán ir a las catalanas del 21D convocadas por el Gobierno del Estado en aplicación del artículo 155, tras cesar al presidente catalán y sus consellers como respuesta a la declaración de independencia.

"No descartamos presentarnos el 21 de diciembre porque no descartamos nada, y esto lo tiene que decidir la militancia y el consejo político. Pero no avalamos ninguna medida del 155, sólo aceptamos el mandato del 1 de octubre", ha señalado en un mensaje abierto.

Y es que Gibert ha recordado que "la situación política es compleja y, como actor político responsable y que comprende el momento político, la CUP plantea analizar todos los escenarios" y "no descarta ningún escenario".

"Pero en absoluto validamos nada que salga de la aplicación del 155, que quiere usurpar la legitimidad de nuestras instituciones. No le damos absolutamente legitimidad a nada que salga del 155. Ni elecciones, ni virreinas, ni nada por el estilo", ha insistido.

Los 'cuperos' han apoyado sin fisuras al Govern y al president cesados, el "legítimo de la república", y por contra no reconocen la autoridad del Gobierno del Estado: "Nosotros no tenemos ni rey ni virreina. Desde el 1-O no somos súbditos. A quien quiera usurpar esta legitimidad, ni se la damos ni la legitimamos".

Gibert ha querido en este sentido trasladar un "mensaje claro y diáfano" de que desde el referéndum del 1 de octubre "la mayoría social se pronunció para no ser más súbditos y para instaurar una república e iniciar un proceso constituyente que pusiera sobre la mesa los problemas que afectan y preocupan a la ciudadanía".

Con ese objetivo, Gibert ha lanzado un aviso a Carles Puigdemont, recordándole que la "prioridad absoluta" es el despliegue concreto del "paquete de medidas" que "el Govern considere necesarias y óptimas y que sean oportunas, y cuanto antes mejor", para "hacer concreta la república".

"Emplazamos a que cuanto antes mejor el Govern haga públicas las medidas y las comparta con el conjunto de población", ha sentenciado la dirigente anticapitalista.