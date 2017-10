Sánchez: "Ganaremos las elecciones los que vamos a favor de la convivencia"

Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, aseguró anoche en Oviedo que las elecciones catalanas convocadas por Rajoy para el 21 de diciembre "aportan esperanza" y que, "como somos más los que queremos la concordia", esos comicios "los ganaremos aquellos que vamos a favor de la convivencia". El líder socialista reiteró que su partido tiene claro que "su sitio" está en "la defensa de los valores constitucionales", aunque defienda "una "reforma participativa" de la Carta Magna. A este respecto, y en una clara alusión a Podemos, aunque sin citar a la formación de Pablo Iglesias, criticó a aquellos que desde la izquierda, y en lo que concierne a la crisis soberanista, "no tienen claro donde están". "Al PSOE se le podrán reprochar muchas cosas, pero no el compromiso con la idea de España desde la izquierda que no tiene complejos a la hora de pronunciar su nombre: España", subrayó.

Para Pedro Sánchez, lo que sucedió el viernes en el Parlament solo puede interpretarse como una "frustración" y una "injusticia con la democracia, el Estatut y una Constitución que fue abrazada mayoritariamente por los catalanes que no se merecían una quiebra unilateral como la que se produjo". En su primera visita a la región desde que regresó a la secretaría general del PSOE, para participar en el acto central del 125º aniversario de la fundación de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO), Sánchez no ahorró críticas a los independentistas: "El nacionalismo ha traicionado al catalanismo que logró el mayor nivel de autogobierno" para esa comunidad autónoma. "No hay banderas de la izquierda en el secesionismo", proclamó Sánchez, quien reivindicó para el PSOE el "internacionalismo", dado que "los problemas no se acaban en las fronteras".