Trapero acata su cese al frente de los Mossos y pide "lealtad" hacia los nuevos mandos

El segundo al mando de los Mossos d'Esquadra, Ferrán López, cogió ayer las riendas de la Policía catalana, después de que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, destituyera ya de madrugada al mayor Josep Lluís Trapero por su "situación judicial" -está imputado por sedición-, en cumplimiento de las medidas acogidas al artículo 155 de la Constitución, que facultan al Ministerio del Interior a asumir las competencias de la consejería catalana de ese ramo.

La purga en los Mossos empezó ya la noche del viernes, pocas horas después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, destituyera a todo el Govern. El director general del cuerpo policial catalán, Pere Soler, acató públicamente su cese, lo mismo que hizo Trapero, y de idéntica forma: con una carta dirigida a los agentes catalanes.

En su misiva, Soler afirma que ha "intentado que este proceso que hoy vive Cataluña no afectara al normal funcionamiento" de los Mossos, "pero desgraciadamente no ha sido así". Y lamenta que se esté "siendo extraordinariamente injusto" con ellos.

En la suya, Trapero pide a los agentes de la policía catalana que mantengan la "lealtad y comprensión" hacia las decisiones de los mandos que le relevarán. "Hoy me ha sido comunicado el cese como jefe del cuerpo de los Mossos d'Esquadra. No es un día fácil para mí", reconoce. Y pide disculpas por la "exigencia poco compensada" y (lo mismo que Soler) porque no siempre su defensa del cuerpo impidió que los agentes sufrieran "consecuencias e incomprensión".

Por su parte, López informa a los policías catalanes en una nota interna de que mantendrá "intacta la actual estructura de mando y el normal funcionamiento del cuerpo" y les pide que sigan trabajando "con la misma profesionalidad y lealtad".

Zoido habló por teléfono con López y le expresó su deseo de que recupere el "prestigio profesional" de la Policía catalana manteniendo la "leal colaboración" y el respeto a la ley.