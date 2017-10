El ex consejero Rull desafía al Gobierno acudiendo a su despacho a trabajar

El ex consejero de territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, Josep Rull, ha desafiado esta mañana la desición del Gobierno de destituir a todo el Ejecutivo de Carles Puigdemont acudiendo a trabajar a su despacho. Rull publicó en Twitter una foto en la que se le veía trabajando pese a estar cesado. "En el despacho, ejerciendo las responsabilidades que me ha encomendado el pueblo catalán. Seguimos", escribió en su perfil de Twitter junto a la imagen.





Al despatx, exercint les responsabilitats que ens ha encomanat el poble de Catalunya. #seguim pic.twitter.com/npc6vFH0rB „ Josep Rull i Andreu (@joseprull) 30 de octubre de 2017

Les Mossos ressortent du seul 'Ministère régional' où lex ministre CAT destitué est venu travaillé. Ils lui ont rappelé la loi pic.twitter.com/LBmTTDw6OK — Elise Gazengel (@EliseGaz) 30 de octubre de 2017

L'ex ministre @joseprull sort de pr se rendre à son parti "je ss venu travailler normalament". Applauz de qques manif et fonctionnaires. pic.twitter.com/k6Fg9rCVPP — Elise Gazengel (@EliseGaz) 30 de octubre de 2017

Advertencia del Gobierno

El ministro del Interior,, pidió a Rull sensatez y le instó a abandonar la Generalitat porque está destituido. Zoido señaló en el programa Espejo Público que los ex consejeros pueden ir a recoger sus objetos personales pero en ningún caso permanecer. De lo contrario, se dará cuenta a las autoridades competentes para que actúen.Poco después, una pareja de Mossos entraba en el despacho de Josep Rull para desalojarle. El ex consejero abandonaba posteriormente en coche la sede de la Generalitat de Cataluña.Rull ha señalado, no obstante, que dejaba su despachoy ha reiterado queLos Mossos tienen orden de levantar atestado si los exconsejeros de la Generalitat de Cataluña cesados se niegan a abandonar sus despachos, según informaron a Europa Press fuentes del Gobierno.La instrucción que ha recibido la policía autonómica catalana. Lo tendrán que hacer acompañados de un agente, según el protocolo que ha establecido el Ejecutivo Central para esta mañana.Pero si se niegan a irse del que ha sido hasta el viernes su lugar de trabajo, el agente tiene instrucción de levantar atestado para ser remitido posteriormente al Juzgado.El Gobierno de Mariano Rajoy ha avisado a los 'excoselleres' de la Generalitat de Cataluña que, tras haber sido cesados, incurrirán en un acto delictivo si acuden a su despacho con la intención de trabajar.Así lo ha manifestado el ministro de Fomento,, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, preguntado por las palabras del exconseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Josep Rull, que avanzó que su intención era volver al trabajo este lunesDe la Serna, que ha tachado de "desafortundas" esas declaraciones de Rull, le ha advertido de que puede incurrir en varios delitos, entre ellos,