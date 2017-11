Satisfacción en las familias de las víctimas

Tras conocer la sentencia impuesta por la Audiencia de Cuenca a Sergio Morate de 48 años por los asesinatos de Marina Okarinska y Laura del Hoyo, la hermana de Marina, Alina Okarynska, ha admitido que sus familiares están "contentos por una parte", aunque por otra parte "nadie" les puede "devolver ya" a las chicas. Ante esto, ha esperado que el asesino "se pudra y cumpla lo máximo posible".

Tras reconocer que durante todo el proceso han tenido dudas de qué pena se impondría finalmente, ha admitido que al menos ha salido como la familia quería, si bien "no se puede pasar páguna nunca".

En la misma línea, María Chamón, madre de Laura Del Hoyo, ha advertido de que no será "nunca suficiente para ese asesino criminal". "Porque ya no es presunto, es asesino", ha señalado, por lo que le ha deseado "la mayor crueldad, como él hizo" con las niñas. "No se puede ser más malo, más calculador, más asesino y más cruel como fue él".

"Nos ha destrozado la vida y llevaremos esta cruz y este dolor", ha añadido, recordando que siempre ha pedido "justicia, alto, claro y en letras mayúsculas".

Después de asegurar que se ha hecho justicia, también ha querido dar las gracias al jurado popular, y le ha lanzado un mensaje a su hija afirmando que hoy "se ha hecho mucha justicia y este asesino criminal lo va a pagar, porque es un asesino malo, cruel, frío y calculador, que lo tenía todo muy premeditado aquel día, aquella tarde y aquella noche".

"Estoy con un dolor muy grande", ha confirmado, anunciando que tiene pensado convocar una rueda de prensa "para todos, porque todos tienen derecho a saber y a estar informados".

Finalmente, el abogado defensor de Sergio Morate, José Javier Gómez Cavero, ha admitido que aún tiene que estudiar la sentencia "en condiciones" y que hasta entonces no puede afirmar si va a recurrir o no.

El letrado ha incidido en que la pena finalmente impuesta a su defendido es "exactamente la que pedía la Fiscalía", indicando que tanto él como su representado son "respetuosos totalmente a lo que el jurado dijo y a la sentencia conforme viene dictada".

"Otra cosa es que podamos proceder al oportuno recurso si una vez leído entendemos que procede", ha resuelto, al tiempo que ha precisado que entre esta tarde y mañana visitará a Morate en la cárcel de Estremera para explicarle la sentencia y "conjuntamente, decidir si se puede o no se puede apelar".

"Una vez estudiemos a conciencia la sentencia vamos a decidir si, con los argumentos que se han dado, es suficiente o no para las condenas que se han establecido", ha resuelto.