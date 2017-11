"El 21-D devolverá a Cataluña la paz social y sobre Iceta pilotará la cordura"

No muestra ni un atisbo de duda sobre el resultado de las próximas elecciones en Cataluña, convencida de que los independentistas han defraudado a los nacionalistas moderados, Adriana Lastra, vicesecretaria federal del PSOE, cree que los comicios del 21 de diciembre son ahora la única salida.

-El encarcelamiento de Oriol Junqueras y los consellers y el próximo de Carles Puigdemont lejos de apaciguar la situación ha incendiado al nacionalismo y aumentado el apoyo social. ¿La decisión de la juez Lamela les ha convertido en héroes?

-El PSOE no valora decisiones judiciales. Vivimos en un Estado democrático y de derecho con plenas garantías.

-¿Ha sido negativo judicializar el conflicto en lugar de apostar por el diálogo?

-Éste ha sido y es un conflicto político que debía haberse solucionado desde la política. Por esto han apostado y siguen apostando los socialistas. Puigdemont y su Govern siempre han tenido en sus manos la solución, pero han optado por saltarse la legalidad en muchas ocasiones, como en el Pleno del Parlament del 7 y 8 de octubre que proclamó la independencia (DUI).

-¿Las elecciones devolverán la paz social a Cataluña?

-Esperamos que sí. Nuestra tesis era que no se produjera la declaración unilateral de independencia y para eso trabajamos hasta el último minuto desde el PSOE. No fue posible, por tanto, lo que hace la democracia es defenderse y convocar elecciones.

-Los partidos nacionalistas preparan listas conjuntas, ¿volveremos el 21-D a estar en el punto de partida del 1-O?

-Tenemos la seguridad de que vamos a obtener unos buenos resultados por nuestra actitud responsable, somos los únicos que siempre han intentado una solución desde el respeto al Estado de derecho, el diálogo, y lo hemos practicado. Estoy convencida de que el próximo presidente de Cataluña será Miquel Iceta. Lo positivo es que quienes han intentado quebrar el marco de convivencia constitucional asumen presentarse a las elecciones, eso ya es una vuelta a la Constitución y al Estatuto de Autonomía.

-Si los secesionistas han ganado adeptos, ¿por qué cree que éstos ganarán las elecciones?

-En las elecciones catalanas últimas hubo más votos a los partidos no independentistas, el 52% de los catalanes. Y después de secuestrar las instituciones catalanas, de quebrar el propio Estatuto de Autonomía, de traicionar lo que habían dicho que no pasaría, mucha gente dentro del nacionalismo moderado les dará la espalda.

-La fractura social en Cataluña es absoluta.

-Como nunca se había visto, es una realidad objetiva que ha provocado el secesionismo catalán, nadie más, y esperamos que desaparezca tras las elecciones democráticas, dentro del orden constitucional y con garantías, en las que voten todos los catalanes y esa Cataluña que ha estado silente demuestre que está ahí, que se recupere el seny (sensatez, en catalán). El PSC trabaja en eso, como buena parte de la sociedad catalana.

-¿Hasta qué punto la gestión del Gobierno de Mariano Rajoy es responsable de esa fractura social, del escenario caótico que existe en Cataluña?

-El PP es responsable de la situación en Cataluña porque esto empieza hace unos años, cuando el PP coloca mesas petitorias en toda España para que los ciudadanos firmen contra el Estatuto de Cataluña, cuando lo lleva al Tribunal Constitucional, cuando se empieza a generar cierta catalanofobia porque al PP le interesaba electoralmente.

-¿Y la gestión del 1-O?

-Fue un fracaso del Gobierno del PP y de la Vicepresidenta que lo gestionaba, Rajoy le encomendó hace más de un año resolver lo que llamaban el 'tema catalán', nos dijeron que no habría urnas, que no iba a haber papeletas, y las hubo, y que no iba a haber cargas policiales, y las hubo. Esto generó una situación que derivó en la DUI, pero el responsable último de todo lo que pasó fue el secesionismo, que tenía una hoja de ruta y la cumplió.

-¿Si dicen que ha habido intento de diálogo por qué hemos llegado a esto?

-Aquí hemos dialogado todos, unos con otros, en los últimos meses, pero el secesionismo no quiso porque su único objetivo era la DUI. También ha habido una incapacidad del Gobierno central de dar una respuesta, porque es verdad que el independentismo catalán hizo propuestas hace unos años, empezando por la financiación, y el PP, el Gobierno, nunca quiso dar una respuesta a esas reclamaciones.

-El PSC medió, ¿por qué fue imposible un entendimiento?

-El PSOE entiende el diálogo como una herramienta dentro del orden constitucional y el independentismo como una estrategia para romperlo, sólo querían hablar de cómo y cuándo irse de España. Era su única hoja de ruta. Siempre que hemos intentado sentarnos a hablar en el Congreso, que abrimos una comisión de estudio del Estado autonómico para ir a una reforma constitucional se han negado.

-Desde las posiciones más a la izquierda se les acusa de echarse en brazos del PP.

-Más a la izquierda que yo, el abismo. No hay ninguna bandera de izquierdas en la causa secesionista, lo más insolidario que existe, y la solidaridad es un principio básico de los partidos de izquierdas. El PSOE es internacionalista por definición. Del derecho de autodeterminación se habla cuando hay un Estado opresor y un pueblo reprimido, ni España es un Estado opresor ni Cataluña un pueblo oprimido.

-Podemos ha sido especialmente crítico con ustedes al apoyar a Rajoy. Iglesias les pidió arrimar el hombro.

-Unidos Podemos ha cometido una irresponsabilidad que pagarán, la historia no les va absolver de alinearse con tesis independentistas, ser la coartada para muchos de ellos, posicionarse a favor de un referéndum ilegal, darle la espalda a la mayoría del pueblo catalán y, sobre todo, a España y a la igualdad económica y social entre españoles. Nosotros estamos donde estuvimos siempre, defendiendo la libertad, la democracia, el Estado de derecho.

-El movimiento ciudadano por el derecho a decidir está en el origen de todo este conflicto, los partidos políticos le arrebataron esa bandera y la manipularon.

-Fue la gran trampa del independentismo catalán y ahí cayó mucha gente.

-¿No temen que se les vayan votos por la izquierda?

-La izquierda es esto, democracia, defensa de la Constitución, de la que fuimos padres, ser conscientes de que la ley es lo único que protege a los que no tienen nada, la exigencia del cumplimiento de la ley es izquierda. La Constitución hay que reformarla porque tiene 40 años, hacerla más flexible y moderna, europea, incluso.

-¿Esa comisión abordará la creación de un Estado federal?

-Ése es nuestro modelo, el de la mayoría de países de nuestro entorno europeo, donde se asegura la clarificación de competencias, los principios constitucionales de la financiación autonómica, donde se blinda el Estado del bienestar, donde realmente tiene que darse una lealtad entre comunidades autónomas y con el Estado. Pero tenemos que convencer, no estamos solos.

-¿Por qué tanto rechazo a la palabra plurinacional en el PP y entre quienes se ha lanzado a la calle como 'los patriotas'?

-Nosotros no defendemos trocear la soberanía nacional, que reside en el conjunto de los españoles, pero entendemos que hay territorios dentro del país que tienen una identidad histórica, cultural, y creo que el PP no acaba de entender esa realidad y hemos llegado a la situación actual también por eso.

-¿Este anticatalanismo de los últimos meses no ha despertado otro nacionalismo español también exacerbado y que habrá que reconducir?

-Surgirán los grupos fascistas, la extrema derecha, pero también gente que le está poniendo mucho sentido común en Cataluña y en el resto de España. El anticatalanismo viene de hace años, pero el pueblo de Cataluña no tiene la culpa de lo que han hecho 70 diputados o el Govern de la Generalitat, hay que ser solidarios con aquellos que lo están pasando tan mal en Cataluña.

-El 155 permite la ocupación militar de Cataluña, supongo que esa posibilidad está muy alejada del horizonte en el que estamos.

-No, nosotros siempre dijimos que iba a ser para recuperar la legalidad, el Estatuto de Autonomía, la Constitución en Cataluña y para la convocatoria electoral.

-¿Si fuera preciso para frenar el independentismo, habría un pacto poselectoral PSOE-PP en Cataluña?

-Miquel Iceta creo que será clave tras el 21-D, en él va a pilotar el sentido común, lo que se dé después ya se verá, lo primero es devolver a Cataluña la legalidad, pero hay que hacer también un inmenso trabajo en todo lo que tiene que ver con la crisis social y económica. Dejaremos al PSC que haga su labor.

-¿Pedro Sánchez ha salido reforzado por su papel en este conflicto?

-Se ha demostrado que es la alternativa a la derecha, que es un líder nato en este país, que éste es un partido serio, responsable y de izquierdas. Sánchez será próximo presidente al frente de la Moncloa.