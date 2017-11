El soberanismo busca unidad de acción tras fracasar los intentos de la lista única

Pese a todos los llamamientos en favor de una lista única, el soberanismo concurrirá dividido a las elecciones catalanas del próximo 21 de diciembre. El expresidente Carles Puigdemont, quien ayer manifestaba desde Bruselas su intención de agotar las últimas horas antes del cierre de plazo para inscribir coaliciones para conseguir un acuerdo del secesionismo, dirimirá su fuerza en las urnas con el que fuera su vicepresidente Oriol Junqueras, de confirmarse ambos como cabezas de lista del PDeCAT y ERC, respectivamente.

Descartada la posibilidad de reeditar la fórmula de Junts pel Sí de las elecciones de 2015, por las reticencias de ERC que parte como favorita en los comicios y pese a los reiterados requerimientos del PDeCAT y de las entidades soberanistas, el secesionismo busca ahora unidad de acción para sumar fuerzas tras las elecciones. La gran incógnita es la CUP, cuyos diputados fueron decisivos para la mayoría absoluta en el Parlament y que marcó de forma decisiva la pauta del proceso independentista.

La CUP someterá el domingo a la militancia a una votación en la que tendrán que elegir entre cuatro opciones para definir la forma en que concurrirán a los comicios. La primera es no participar en unas elecciones que consideran ilegítimas; la segunda posibilidad es presentar una lista blanca sin políticos en activo y consensuada entre partidos y entidades soberanistas con el compromiso de convocar en tres meses unas nuevas elecciones "legítimas y no impuestas"; la tercera opción es un frente del independentismo, que ya no tendría forma de coalición, y la cuarta concurrir en solitario.

El PSC y Units per Avançar alcanzaron un acuerdo por el que la candidatura socialista incorporaría algunos nombres de la formación surgida tras la extinción de Unió Democràtica.