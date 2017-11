El Constitucional considera un "grave atentado" la independencia de Cataluña

El Tribunal Constitucional (TC) culpa al Parlament de cometer "un grave atentado contra el Estado de derecho" con la declaración de independencia de Cataluña del 27 de octubre pasado, que ayer anuló en una fallo unánime de sus miembros. En otra sentencia, el Constitucional anula la Ley de Transitoriedad Jurídica, que debía dar cobertura legal al proceso hacia la futura república catalana.

El conjunto de garantías legales que vertebran la vida ciudadana está ligado a "la primacía incondicional de la Constitución", apunta el TC, por lo que la ruptura constitucional que implica la declaración de independencia supone un "grave atentado contra el Estado de derecho".

El acuerdo secesionista del Parlament "contradice frontalmente" las decisiones del propio Constitucional, lo que implicaría un posible delito de desobediencia, por parte de la presidenta de la Cámara catalana Carme Forcadell y otros miembros de la Mesa, quienes desoyeron sus advertencias de manera "contumaz" y a los que el Tribunal Constitucional denunciará ante el fiscal.

La ley "de transitoriedad jurídica y fundacional de la República", es contraria a "la soberanía nacional, residenciada en el pueblo español". El derecho a la autonomía que la Constitución reconoce a las nacionalidades y regiones que integran España "no es ni puede confundirse con la soberanía", aclara la resolución. El derecho de autodeterminación, entendido como derecho a "promover y consumar" la secesión unilateral del Estado, "no está reconocido en la Constitución, ni cabe aducir que forme parte de nuestro ordenamiento por vía de tratados internacionales de los que España es parte, ni tampoco encuentra fundamento en el derecho internacional", añade la resolución.

La denuncia del Constitucional por desobediencia abre una nuevo frente judicial a Forcadell y a cinco miembros de la Mesa, que hoy comparecerán ante el Tribunal Supremo por la declaración unilateral de independencia de Cataluña. El juez Pablo Llarena los interrogará a todos después de aplazar la semana pasada su declaración como investigados por los presuntos delitos de rebelión, sedición, malversación y otros conexos de los que la Fiscalía les considera responsables. Dentro del Ministerio público del alto tribunal hay criterios distintos sobre lo que pedirán para los comparecientes, aunque resulta probable que solicite la prisión preventiva para los investigados, al igual que lo pidió en la Audiencia Nacional para los exmiembros del Govern, finalmente encarcelados.

La Audiencia Nacional rechazó ayer los recursos de Jordi Sánchez, de ANC, y Jordi Cuixart, de Òmnium Cultural, contra la decisión de la juez Carmen Lamela de enviarlos a prisión por un delito de sedición. La resolución incluye un voto particular de uno de los cinco magistrados de la sección segunda de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, quien considera desproporcionada la medida y apunta que Lamela no justificó debidamente los riesgos de fuga y reiteración delictiva para adoptar esa medida. Lamela no tuvo en cuenta "las características personales y los fuertes elementos de arraigo" alegados por los Jordis, según el magistrado discrepante. Unas 8.000 personas, según la Guardia Urbana, se concentraron ayer en la plaza de Sant Jaume de Barcelona, para reclamar la libertad de los dirigentes soberanistas encarcelados.