Juncker reafirma el apoyo de la UE a España ante el "veneno" del nacionalismo

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, reafirmó ayer el apoyo de la UE al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ante lo que denominó "el veneno" del nacionalismo y el separatismo. Y lo hizo, además, en presencia del líder del PP y en la Universidad de Salamanca, donde fue investido doctor honoris causa junto con el exeurocomisario español Manuel Marín.

Juncker centró su discurso en la cuestión secesionista, un día después de que el destituido presidente catalán Carles Puigdemont, que se ha refugiado en Bélgica para eludir a la justicia española, criticara abiertamente el apoyo brindado a Rajoy por las instituciones europeas, así como por el propio Juncker.

El proyecto europeo se fundamenta en el respeto a las leyes libremente aceptadas por todos, se arrancó Juncker. "No podemos jugar con sus derechos", advirtió, antes de alertar de la "amenaza que planea sobre la Unión": la de los nacionalismos, que, a su juicio, son "un veneno que impide que Europa trabaje de manera conjunta para influir en la esfera mundial".

Y sentenció: "No tenemos el derecho a deshacer a nivel nacional y regional un modelo de coexistencia que hemos de construir para el conjunto de Europa. Si lo hacemos entraremos en deriva". "Sí a la Europa de las naciones, sí a la Europa de las regiones, pero digo no a la división de las categorías nacionales y regionales que hemos sobrepasado ya desde la Segunda Guerra Mundial", dijo Juncker, antes de recalcar: "Le digo no a cualquier forma de separatismo que fragiliza Europa y añade fractura y división". Mariano Rajoy agradeció a Juncker el apoyo "muy reconfortante" que ha dado la CE "al Gobierno, a España y a los españoles" en "momentos tan difíciles como los que hemos vivido y estamos viviendo".