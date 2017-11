"Esto no es la Audiencia Nacional", dijo el juez del Supremo Llarena a la Mesa, según Nuet

El secretario tercero de la Mesa del Parlament, Joan Josep Nuet, relató ayer a la radio catalana Rac1 que el juez Llarena del Supremo "ha dado muestras evidentes de que quiere desescalar judicialmente lo que está pasando" y que al comienzo del juicio aseguró a los miembros de la Mesa al empezar el juicio: "Esto no es la Audiencia Nacional".

Nuet contó que el magistrado actuó "de forma impoluta y con amabilidad absoluta desde el minuto cero" con los miembros de la Mesa, y que les aseguró que lo que había pasado con los exmiembros del Govern y los dirigentes independentistas encarcelados "no tenía que pasar allí". El diputado de Catalunya Sí Que Es Pot ha opinado que "no había duda" sobre la voluntad del juez de que ninguno de ellos entrara en prisión, especialmente la presidenta del Parlament, lo que habría significado, según Nuet, "simbolizar que se había encarcelado al procés", una imagen que "el juez del Supremo no quería dar".

Asimismo, criticó la actitud del fiscal, al que acusó de "criminalizar el independentismo", un asunto por el que se mostró "muy preocupado".