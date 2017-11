Junqueras liderará la lista de ERC, que incluye a todos los exconsejeros encarcelados

El líder de ERC y vicepresidente del Govern cesado, Oriol Junqueras, liderará la lista de ERC a las elecciones del 21 de diciembre, una lista que incluirá a todos los consellers del partido que están actualmente encarcelados por decisión de la Audiencia Nacional y también a los que se han ido a Bruselas.



Según han explicado fuentes republicanas, el Consell Nacional de ERC ha aprobado este sábado una lista con Junqueras de uno por la provincia de Barcelona; Marta Rovira de dos; y los consellers cesados Raül Romeva de tres; Carles Mundó de cinco y Toni Comín de siete --Romeva y Mundó están encarcelados y Comín en Bélgica--.



La lista de ERC por Girona la liderará la consellera cesada y encarcelada Dolors Bassa; la lista de Lleida la consellera cesada y actualmente en Bruselas Meritxell Serret, y la lista por Tarragona la liderará el delegado de la Generalitat en Tarragona cesado, Òscar Peris.



Bassa tendrá como número dos de Girona al diputado de JxSí Roger Torrent y como tres a la diputada del mismo grupo Anna Caula; Serret tendrá como dos y tres en Lleida a Bernat Soler y Gemma Espigares; y Peris tendrá a número dos por Tarragona a Noemí Llauradó.



En el Consell Nacional de este sábado se han dejado de nuevo varias sillas vacías para los consellers que han sido encarcelados o están en Bruselas: sobre las sillas había un cartel con su nombre y un lazo amarillo, símbolo de la defensa de lo que ERC considera presos políticos.





Varias sillas vacías en homenaje a los consejeros encarcelados. EFE

Otros nombres destacados

Acuerdo con otros partidos



Forcadell se inclina por no repetir como candidata

Avui que el #consellnacional @Esquerra_ERC ratifica les candidatures per al 21D vull agrair un cop més als meus companys de formació la seva generositat 1/2 „ Anna Simó (@AnnaSimo) 11 de noviembre de 2017

También destaca que la lista por Barcelona la cerrará el catedrático de Ciencia Política Ramón Cotarelo, que ya había participado en mítines de los republicanos en anteriores campañas, y en el puesto 24 por Barcelona estará el sindicalista yEn su exposición ante el Consell Nacional del partido, Rovira ha defendido que, para evidenciar su compromiso con el papel de la mujer, todas las candidaturas serán 'cremallera', es decir, que su puestos serán ocupados sucesivamente por un hombre y una mujer en el mismo porcentaje.Rovira ha firmado que se trata de una candidatura que expresacon gente de diferentes orígenes, lenguas y profesiones, que tienen que servir al principal objetivo del partido que es construir una república catalana."Queremos arrancar de las manos del Gobierno español nuestras instituciones democráticas y ponerlas en manos de los ciudadanos del país", ha resumido Rovira, crítica con la aplicación delque ha intervenido a la autonomía catalana.En su intervencióntambién ha insistido en que su partido cierra la puerta a una lista unitaria del soberanista, y se presentará con una candidatura propia mostrando la absoluta voluntad de cooperar y coordinarse con otras listas independentistas.Del Consell Nacional dede este sábado no saldrá la lista definitiva, ya que los republicanos están pendientes de incorporar a su candidatura a miembros de otros tres partidos políticos con los que ha llegado a un acuerdo: MES, Avancem y Demòcrates.son organizaciones socialistas escindidas del PSC, mientras que Demòcrates es la escisión independentista de la extinta Unió; ERC tiene hasta el viernes para cerrar una lista definitiva con las incorporaciones de estas tres formaciones.La presidenta del Parlament,, se inclina por no repetir como candidata a las elecciones del 21 de diciembre, por lo que probablemente no formará parte de la lista de ERC, según fuentes republicanas.Otra de las integrantes republicanas de la Mesa del Parlament, la secretaria, ya ha confirmado en Twitter que no repetirá en la lista de ERC, porque, según dice, tomó la "decisión personal" hace más de dos años de que la legislatura que termina el 21D sería la última.